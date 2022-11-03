Başkan İduğ'dan esnafa 2023 tavsiyeleri

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 3. Sanayi Sitesi'nin her ayın ilk Çarşamba günü düzenlediği geleneksel Kuru Fasulye Günü'nde Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek esnafa 2023 yılı için tavsiyelerde bulundu

3. Sanayi Sitesi Başkanı Yalçın Dönmez'in ev sahipliğini yaptığı geleneksel kuru fasulye gününün konukları arasında İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkan Yardımcısı Sezai Çakmak, Ege otomotiv Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun ve 3. Sanayi Sitesi Oto Tamirciler Odası Başkanı Bülent İşçi de yer aldı.

Paraya ulaşmak zorlaşıyor

Kendisi de otomotiv sektöründen gelen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, etkinlikte esnafa daha rekabetçi olabilmeleri için tavsiyelerde bulundu. 2023'ün genel olarak giderlere dikkat edilmesi gereken bir yıl olduğunu dile getiren Başkan İduğ, "Krediyle iş yapanların 2023'te dikkat etmesi gerekiyor. Paraya ulaşmak giderek zorlaşıyor. Öz sermayeyle yatırım yapmak mümkün ama krediyle ileriye doğru yatırım yapmak pek mümkün olmayacak. Kredi miktarları ve vadeleri düştü. Bütçenize, giderlerinize, işyerinizdeki stoklarınıza dikkat etmenizi, yatırım yaparken de bunları göz önünde bulundurmanızı önemle rica ediyorum" dedi.

Yetişmiş insanlarımıza sahip çıkalım

Başkan İduğ Ocak 2023'te yapılacak asgari ücret artışına da dikkat çekerek, "Beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza 2023 yılında daha çok sahip çıkalım. Biliyorum ki yeni rakamları ödeyemeyecek çok insan var. Biz yetişmiş insanlara sahip çıkalım. Birlikte fedakarca 2023'ü geçirmek lazım.

Türkiye örnek alıyor

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un sorunlarına her zaman sahip çıkıp çözdüğünü belirtti. Başkan İduğ'un çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olduğunu da dile getiren Özpoyraz, İç Anadolu'da bir belediyenin Başkan İduğ gibi araç kiralamaktan vazgeçip satın alarak nasıl kira ödemekten kurtulduğunu kendisine anlattığını ve bu kararında Başkan İduğ'u örnek aldığını söylediğini anlattı. Özpoyraz, "Başkan İduğ'u diğer belediyeler örnek alıyor. Bu camiamızın gücünden kaynaklanıyor, esnaflıktan gelmesinden kaynaklanıyor. Kendisine çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.

3. Sanayi Sitesi Başkanı Yalçın Dönmez de Başkan İduğ'un içlerinden biri olduğunu belirterek, "Göreve geldiğinizden bu yana ortaya koyduğunuz sürdürülebilir gerçekçi projeler için size teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum" diye konuştu.