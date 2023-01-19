Başkan İduğ'dan esnafa destek mesajı

Bornova Esnaf Kredi-Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. 5 dönemdir başkanlık görevini sürdüren Kemal Yaman'ın önümüzdeki 4 yıl için tekrar seçildiği toplantıya Bornova Belediye Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da katıldı.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdem Hünü, Bornova'daki siyasi partilerin temsilcileri ve kooperatif üyelerinin katıldığı genel kurulda konuşan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, kendisinin esnaf teşkilatından geldiğini hatırlattı.

İçinizden biriyim

Esnafın özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik krizler nedeniyle karşılaştığı sıkıntıları çok iyi bildiğini ifade eden Başkan İduğ, "İşinizi, işletmenizi zor şartlarda altında ayakta tutuyorsunuz. İçinizden gelen bir belediye başkanı olarak her zaman sizlerin yanındayım. Sık sık esnaf ziyaretleri yaparak sorunlarını ve taleplerini dinliyor, fikir alışverişinde bulunuyorum. Biz Bornovamızı büyütmek için yola çıktık. Bunun içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Sizler ekonomi ve istihdama verdiğiniz katkıyla Bornova ailesinin önemli bir parçasısınız. İşlerinizin iyi gitmesi, memnuniyet ve mutluluğunuz bizim için çok değerli. Bu nedenle de Bornova Belediyesi olarak her türlü talebinize karşılık vermeye çalışıyoruz" dedi.

İstihdamda büyük paya sahipsiniz

Esnafa nasihatlerde bulunan İduğ, "Krediye ulaşımda en zor yıllardan birini yaşayacağız. 2023'te önemli olan alınan bu kredilerle sermaye eksikliğini tamamlamak ve kimseyi işten çıkarmamak yani istihdamı korumak. Bu açıdan kredi kooperatifleri çok önemli. Çünkü Türkiye'nin en büyük dinamiği esnaf teşkilatlarıdır. İstihdamın yüzde 76'sını esnaf ve kobiler sağlar. Bu yüzden onları ayakta tutmak Türkiye'nin odaklanması gereken en önemli konulardandır" diye konuştu.

Kemal Yaman güven tazeledi

Birleştirilmiş genel kurulda tüm üyelerin oyunu alan Kemal Yaman iki dönem için daha oybirliği ile başkan seçilirken, yönetim kurulunda Bülent Dinçel, Barbaros Reşat Taşer, Mustafa Değirmenci ve Oktay Uygur, denetim kurulunda ise İbrahim Çukur ile Öner Özduran yer aldı.