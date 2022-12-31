Başkan İduğ'dan yeni yıl tebriği

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 2022'nin son mesai gününde başkan yardımcıları ve müdürlerle birlikte yeni yıl pastası kesti. Müdürlükleri ziyaret ederek çalışanların yeni yıl dileklerini dinleyen Başkan İduğ, 2023'ün ekonomik açıdan zor bir yıl olmasının beklendiğini belirterek, "2023'te sağlık, huzur ve mutluluk dileklerinin yanında mutlaka bereket de dilemek gerekiyor" dedi

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, göreve gelir gelmez yaptıkları yatırımların ve aldıkları kararların meyvelerini 2022 yılında aldıklarını belirterek, 2023 yılında da yatırımların hız kesmeden devam edeceğini söyledi. 2019 yılından itibaren vakit kaybetmeden yaptıkları araç alımları, asfalt şantiyesinin kurulması, Çamdibi Kapalı Yüzme Havuzu gibi yatırım kararlarının ne kadar isabetli olduğunun özellikle 2022 yılında herkes tarafından görüldüğünü söyleyen Başkan İduğ, "Bunların yanında İş Bankası binasının ve pek çok mülkün satın alınması gibi kararları erkeden alıp hayata geçirmemiş olsaydık bugünün enflasyon ortamında bu yatırımları yapmamız mümkün olmazdı. Biz seçim yılında göz boyamayı değil, göreve gelir gelmez yatırımlarımızı yapıp halkımızın bir an önce yararlanmasını istedik" dedi.

Bornova Belediyesi'nin yatırım konusundaki başarısının ekip çalışmasına bağlı olduğunu belirten Başkan İduğ, "Göreve gelir gelmez ilk yaptığımız işlerden biri de toplu iş sözleşmesini imzalayarak iş barışını sağlamak olmuştu. O günden bu yana ekibimizle uyum içinde çalışıyoruz. Bu başarılı ekiple 2023 yılına girmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çalışkan ve üretken bir ekiple 2023 yılında da yeni yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan İduğ, müdürlükleri gezip personelin yeni yıl dileklerini alırken, her bir çalışanın Bornova Belediyesi'nin verdiği hizmetler ve yaptığı yatırımları yakından takip etmesi ve yeni önerilerle kendisine gelmesinden duyduğu mutluluğu da dile getirdi. Personelin dileklerine bir ekleme yapan Başkan İduğ, "2023 yılının ekonomik anlamda zor geçmesi bekleniyor. Bu nedenle hepimizin ortak dilek olarak ilk başta saydığımız sağlık, mutluluk, ve huzurun yanına bu yıl mutlaka bereketi de eklememiz gerekiyor" diye konuştu.

Bornova'da 'Yılbaşı Hediyelik Eşya Günleri' yapıldı

Yeni yıla sayılı günler kala Bornova Belediyesi tarafından Büyükpark'ta bulunan belediye binası önünde 'Yılbaşı Hediyelik Eşya Günleri' düzenlendi. Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınların el emeği ürünlerini kazanca dönüştürdüğü organizasyonda stantları gezen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, kadınlarla tek tek sohbet ederek ürünleri hakkında bilgi aldı. Ailesi için yeni yıl hediyelerini de emekçi kadınlardan alan Başkan İduğ, her yıl düzenlenen yılbaşı etkinliğinin Bornovalılardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.