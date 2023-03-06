Başkan İduğ, depremzede aileler ile buluştu

Serintepe ve Zafer mahallesi muhtarlarını ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, mahallelerine yerleşen depremzedeler hakkında bilgi aldı. Serintepe Mahallesi'nde yakınlarının yanında kalan 10 depremzede aileyle de bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Serintepe Mahalle Muhtarı Latif Tek ile birlikte Kandere Çocuk Parkı'nda depremzede aileler ile buluşan Başkan Mustafa İduğ, vatandaşları tek tek dinledi. Eksik ve ihtiyaçları için olanakları dahilinde ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Başkan İduğ, iş isteyen 3 depremzede için de bazı firmalarla irtibata geçerek işe yerleşmelerini sağladı. Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Tek ile de muhtarlık binasında görüşerek, depremzedelerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Bornova Belediyesi olarak, mağdur durumda olan afetzedelere kapılarını sonuna kadar açtıklarını ifade eden Başkan Mustafa İduğ, "İzmir'e gelerek belediyemize müracaat eden depremzedeleri tesislerimizde ağırlıyoruz. Bunun dışında burada yakınlarının eş ve dostlarının yanına sığınanlar da var. Onların da ihtiyaçları için çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda da bize en büyük desteği muhtarlarımız veriyor"dedi.

Depremzedelerden Başkan İduğ'a teşekkür

Bornova Belediyesi'nin depremzedeler için yaptığı yardımlar sürerken, deprem alanından da teşekkürler geliyor. Malatya'nın Çavuşoğlu Mahallesi'nde Bornova Belediyesi'nin kurduğu çadırkentte kalan bazı depremzedeler ve Mahalle Muhtarı Mürteze Ede, Başkan İduğ'u görüntülü arayarak Bornova'dan uzatılan yardım eline teşekkür etti.