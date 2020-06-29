Başkan İduğ, esnafı dinledi

Koronavirüs salgınının ardından normalleşme süreciyle birlikte mahalle gezilerine kaldığı yerden devam eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Pınarbaşı’nda esnaflarla bir araya geldi.

Gürpınar Mahallesi Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde esnafla ve Bornovalılarla sohbet eden İduğ, Pınarbaşı’ndaki eski hizmet binasının yenilenerek spor kursları ve çocukların gündüz bakım hizmetlerinin başlayacağının müjdesini verdi. Pandemi sürecinin ardından dükkanlarını açan esnafların sorunlarını dinleyen Başkan İduğ, belediyeden beklentilerinin ne olduğunu sorarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mahalle sakinlerinin de taleplerini dinleyerek, çay içip sohbet etti.

Hızla çözüm üretiriz

İlçede yaşanan sorunları hızlı bir şekilde çözmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Mustafa İduğ, “Vatandaşlarımızdan gelen şikayet ve talepleri anında değerlendiriyor, hızla çözüm üretiyoruz. Belediyemizin yetki alanında olmayan konularda da ilgili kurumlara bünyesinde takipçisi oluyoruz” dedi. Esnafın pandemi döneminde zor günler yaşadığını bildiğini anlatan İduğ, “Bu zor süreci hep beraber atlatmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız”diye konuştu.