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Başkan İduğ: Esnafın yanındayız

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, ilçenin en büyük sanayi sitesi olan Pınarbaşı 5. Sanayi Sitesi’nin Genel Kurul toplantısına katıldı. Site yönetim binası içinde yapılan Genel Kurul’da konuşan Başkan İduğ, Bornova Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını belirtti

Başkan İduğ: Esnafın yanındayız
24 Şubat 2022 Perşembe 14:21

Özellikle firmaların yetişmiş nitelikli eleman konusunda zorluk yaşadığına vurgu yapan Başkan İduğ, “Bu konuda yeni bir çalışma başlattık. Ara eleman değil, aranan eleman yetiştirmek için işbirliği yapıyoruz. Bu çalışmayı başka firmalarla birlikte geliştirerek daha fazla kişiye ulaşacağız” dedi.

Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Necdet Heppekcan, Bornova Oto Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bülent İşçi’nin de katıldığı toplantıda göreve geldiğinde yaptığı ilk çalışmalardan birinin sanayi siteleri ile ilgili olduğunu ifade eden Başkan Mustafa İduğ, “Tüm site başkanlarını bir araya getirerek, Başkanlar Kurulunu oluşturduk. Bu sayede her zaman işbirliği içinde oluyor ve sizlerin yanında yer alıyoruz” dedi.

Başkanlardan teşekkür

Bornova Belediyesi’nin sanayi sitelerinin içinde yaptığı çalışmalar anlatan 5. Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Avcı, Heppekcan ve İşçi ise yaklaşımı nedeniyle Başkan İduğ’a teşekkür ederek, temizliği konusunda ciddi çalışmalar yürüttüğünü ve hurda araçlarla ilgili sorunlarında çözüldüğünü dile getirdi.

Etiketler; #Mustafa İduğ #bornova #bornova belediyesi
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