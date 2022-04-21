Başkan İduğ: İstihdamın anahtarı esnaf

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen iftar etkinliğine katıldı. İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ev sahipliğinde yapılan gecede konuşan Başkan İduğ Türkiye’de 3 milyonun üzerinde işletme bulunduğuna vurgu yaparak, “Türkiye’deki istihdamın 4’te 3’ünü esnaflar sağlıyor. Esnaflar işsizliğin çözümüdür, anahtarıdır. İşsizlik rakamlarını aşağıya çekebilmek için esnaflarımızı ayakta tutmalı, onlara destek vermeliyiz” dedi

Kaya İzmir Thermal Kongre Merkezi’nde gerçekleşen gece de her zaman esnafın yanında olduğunu belirten Başkan Mustafa İduğ, “40 yıl esnaflık yapan biri olarak onların yaşadıkları zorlukları yakından biliyorum. Ayrıca Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu’nun 128 oda ile yaptığı toplantıların bazılarına da katıldım. Bu sayede de esnafımızın sorunlarını birebir dinleme fırsatım oldu. Bu zorlukları paylaşarak ve azalması için birlikte çalışarak yeneceğiz ”diye konuştu.

Her zaman esnafın yanındayız

Özellikle 2021 ve 2022 yıllarının zor geçtiğini de söyleyen Başkan İduğ, “Sosyal devlet ve toplumcu belediyecilik anlayışı ile yapılması gereken çalışmalar var. Biz İzmir'deki belediyeler olarak bu anlayışa sahip çıkıp, bu doğrultuda hareket ediyoruz. Bornova Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” dedi.

İzmir protokolünün yer aldığı organizasyon, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Karabağlar Belediye Başkanı Muhuttin Selvitopu, CHP 23-24. Dönem İzmir Milletvekili ve İESOB Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam, siyasi parti temsilcileri ile il merkezinde faaliyet gösteren oda başkanları yöneticilerini bir araya getirdi. İftar açılışının ardından konuşan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, her zaman kendilerine destek vererek yanlarında olan siyasi parti temsilcilerine, belediye başkanlarına ve iş dünyasına teşekkür etti.