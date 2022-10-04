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Başkan İduğ İZTO ailesi kucaklaştı

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, üyesi olduğu ve 23 yıl boyunca çeşitli kademelerinde görev aldığı İzmir Ticaret Odası’nın Fuar İzmir’de yapılan seçimleri ziyaret ederek adaylara başarılar diledi

Başkan İduğ İZTO ailesi kucaklaştı
04 Ekim 2022 Salı 11:12

İzmir Ticaret Odası’nın 137 yıllık bir kurum olduğunu hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “23 yıl boyunca Ticaret Odası’nda gerek komitelerde, gerek meclis üyesi olarak görev yaptım. Aynı zamanda Ekonomi Üniversitesi’nde mütevelli heyeti üyeliği görevinde bulundum. Buradaki birçok arkadaşımla birlikte çalıştım. Sektörlerin Türkiye genelinde önlerindeki engellerin, bariyerlerin kaldırılması için buradaki yapılan çalışmalar çok kıymetli. Öneriler ve çözümleriyle Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne oradan da hükümete aktarılan sorunlar hızlı bir şekilde çözümlenmek üzere İzmir Ticaret Odası’nın gündemine geliyor. Bu açıdan ekonominin gelmiş olduğu noktada odadaki meclis üyelerinin üzerinde gerçekten büyük bir sorumluluk var. İzmir’in parlamentosu niteliğindeki Ticaret Odası bir çok alanda Türkiye’ye öncülük etmiştir. Öncülerin kenti İzmir'de, ticaret odasında meclis üyeliği kıymetlidir. Bugün burada aday olan tüm arkadaşlara başarılar diledim” dedi.

İduğ’un kapısı bize her zaman açık

Verdiği destek nedeniyle İduğ’a teşekkür eden İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ise “Dört buçuk yıl önce bu yola beraber çıkmıştık. Zaman da çok çabuk geçiyor. Bu süre içerisinde yaptıklarımızla şehrimize, ülkemize eserler bırakabildiysek, sorunları çözebildiysek ne mutlu bize. Sayın Başkan Bornova'daki başarılı belediye başkanlığı döneminde ne zaman gelsek kapısını açtı, ne sorun ilettiysek hemen çözdü. Çok güzel bir iş birlikleri yaptık. Umut ediyorum ki bu iş birliği aynı seviyede gelişerek devam edecektir” diye konuştu.

Etiketler; #izmir #bornova #izto
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