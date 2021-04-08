Başkan İduğ: Sadece 5 yılı düşünmüyor, geleceğe yatırım yapıyoruz

Bornova Belediyesi’nin 2020 yılı faaliyet raporu Belediye Meclisi’nce onaylandı. 2020 yılında yaptıkları çalışma ve hizmetler ile hayata geçirdikleri yatırımlarla ilgili bir sunum yapan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, kasasında artı bakiyesi olan, ihaleyle değil de kendi işlerini kendisi yapan bir belediye haline geldiklerini belirterek, pandemi ve deprem gibi felaketler nedeniyle erteledikleri yatırımları, yenilerini de ekleyerek 2021 yılında hayata geçireceklerini söyledi

Bornova Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hüseyin Ünal’ın yönetimde gerçekleşen mecliste, konuşmasına 2020 yılında yaşanan felaketleri hatırlatıp, hayatını yitirenleri anarak başlayan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, özellikle koronavirüs salgınının yüzde elli oranında çalışmalarına imkan tanıdığını ifade ederek, pandemiden depreme, depremden sel felaketine bütün acı ve sıkıntılardan ders alınması gerektiğini belirterek, “Tüm yaşananlara iyi tarafından bakmak gerekiyor. Uzaktan erişim ve başta dijitaleşme olmak üzere teknolojik alt yapının önemi çok daha iyi anlaşıldı” dedi.

Bornova’yı büyüten fiziki yatırımlar

Salgın nedeniyle erteledikleri faaliyet ve yatırımlar için ayırdıkları bütçenin 2021 yılına aktarıldığını ifade eden Başkan İduğ, 2020 yılında yaptıkları fiziki yatırımları anlattı. Başta Fen İşleri Müdürlüğü olmak üzere kendi işlerini kendi yapan bir yapı oluşturduklarını, mümkün olduğunca ihale ile iş yapmamaya çalıştıklarını ifade eden İduğ, “Hizmet binası sorununu Telekom’dan kiralanan bina ile çözdük, beton santralini faaliyete geçirerek daha düşük maliyetlerle kendi betonumuzu üretmeye başladık. 6.5 milyon liralık yol bakım ve onarımı gerçekleştirdik. Temizlik İşleri Şantiyesi’ne yakıt ve zamandan büyük tasarruf sağlayacağımız atık aktarma istasyonu kurduk. Şantiyeye yeni idari bina yaparken, 10 milyon liralık kamulaştırma gerçekleştirdik. Yusuf Tırpancı sahasını profesyonel maçlara ev sahibi yapacak konfora kavuşturduk. Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu’nu adına yakışır şekilde yeniledik. Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Kültür Merkezi’nin daha etkin şekilde kullanmak için Sivil Toplum Yerleşkesi’ne dönüştürdük. Aynı anlayışla Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi’nde kullanılmayan nikah salonunun yerine spor salonu yaptık. Serintepe Parkı’nı yenileyip, park çindeki atıl binayı kadınların kullanıma uygun hale getirdik. Merkez gelir binası sistem odasını yeniledik. Belediyemizdeki malzemeleri daha doğru ve etkin kullanmak için düşündüğümüz depolama alanının yapımı sürüyor. Can dostlarımız için modern padoklar yaptık. Göreve geldiğimizden bu yana büyük tasarruf sağladığımız çalışma kabiliyetimizi arttırdığımız araç ve iş makinesi alımlarına devam ettik. Başta Atatürk Heykeli ve Meçhul Kadın Anıtı olmak üzere kent estetiğine yönelik çalışmalar gerçekleştirdik” diye konuştu.

Pandemi ve deprem süreci

Pandemi ve deprem sürecinde yaptıkları çalışmalar ve yardımlarla fark yarattıklarını ifade eden Başkan Mustafa İduğ, pandemini dönemini en şekilde geçiren belediye olduklarını İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in de dile getirdiğini belirterek, “Pandemi döneminde 7-24 temizlik ve dezenfeksiyon yaptık. İhtiyaç sahiplerine kendi üretimiz maske, kolonya ve hijyen kitleri dağıttık. İlçemizdeki sağlık kuruluşlarına her türlü desteği verdik. Askıda Reçete Kampanyası’nı gerçekleştirdik. 3 aileye iki ayda bir olmak üzere düzenli erzak, sokağa çıkma yasağı günlerinde ekmek ve gevrek Ramazan’da sıcak yemek dağıttık. Kurslarımızı ve etkinliklerimizi sanal ortamlara taşıdık. Pek hizmetimizi on-line ve mobil olarak vermeye başladık. Deprem’de hızla aksiyon alıp, altı noktada kriz masası kurduk. 68 araç 325 personel ile felaket bölgesindeydik. Bu süreçte tüm kurumlarla işbirliği içinde siyaset üstü bir duruşla yer aldık. Ayni yardımları özenle Büyükşehir Belediyemize ilettik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın geçici konutlara yerleştirip, eşya ihtiyaçlarını karşıladık” dedi.

Kasamızda parası olan bir belediyeyiz

2020 yılını artı 65 milyon TL bütçe ile kapattıklarına dikkat çeken Başkan İduğ, 2020 yılı giderlerinin 2019’a göre yaklaşık 100 milyon TL azaldığını belirterek, “Enflasyona rağmen giderlerimiz azaldı. Burada araç kiralama yönteminden vazgeçmemizin önemi ortaya çıktı. Satın aldığımız araçların borcunu da ödedik. Tüm müdürlükler artık bana hesabını yaparak bana geliyor. Biz harcamalarını ihtiyaca göre yapan bir belediye olduk” şeklinde konuştu.

2021’de neler yapılacak?

2021 yılında yapmayı planladıkları yatırımları da anlatan Başkan Mustafa İduğ, “Sadece beş yılı düşünmüyor, Bornova’yı büyüterek geleceğine yatırım yapıyoruz. Biz kısa mesafe değil, maraton koşucusuyuz. 20 milyon lira maliyetle asfalt plenti kuruyoruz. Bu yatırımı 10 dönümlük alanda yapacağız. ÇED raporlarını aldık. Yıllarca kullanılacak bir tesis olacak. Buradan da tasarruf edeceğiz. Çamdibi Havuzu’nun temelini attık. 2020 hedeflerimizde yer alan bu yatırımı pandemi nedeniyle ertelemiştik. Bu yıl bitireceğiz. Bornova’da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak. Naldöken’de içinde Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi’nin de yer alacağı pazaryeri yapacağız. Kazım Dirik Mahallesi’nde yüklenici firmanın çekilmesi nedeniyle yarım kalan yatırımın projesini 1000 kişilik kongre merkezi olarak değiştirdik. Yasal süreçte sona gelindi. En önemli projelerimizden biri olan Bornova İleşim Merkezi’ni de ana hizmet binamızın hemen yanıbaşında hizmete açacağız. Bu merkez için 8 araç aldık, giydirmelerini yaptık. Böylece tüm talepleri tek noktada toplayacağız. İhtiyaçları hızla tespit edip aynı şekilde çözüm üreteceğiz. Merkez Bornova ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin masası da olacak. Merkez Pazaryeri’nin üst katına Belediye Arşivi, Çamdibi Pazaryeri’nin üçüncü katına fitness salonu yapacağız. Atatürk Spor Kompleksi’nin üzerine de güneş enerjisi panelleri yerleştireceğiz” dedi.