Başkan İduğ: Yaraları birlikte saracağız

İzmir’de etkili olan şiddetli yağış, kent genelinde hayatı olumsuz yönde etkilerken Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, gece saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde çalışan ekiplerle birlikte alandaydı. İzmir’in mevsim normallerine göre Şubat ayı boyunca yağan yağmurdan kat kat daha fazlasını sadece bir günde aldığına dikkat çeken İduğ, sorunlu bölgelerde incelemelerde bulunup vatandaşlara moral verdi

Tüm İzmir’de olduğu gibi rekor yağışların görüldüğü Bornova’da tüm imkanlar seferber edildi. Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler başta kırsal mahalleler; Kayadibi, Çamiçi, Kurudere, Sarnıç, Eğridere ve Kavaklıdere ile Çamdibi Bölgesi, Atatürk Mahallesi ve Kızılay Mahallesi olmak üzere ilçe genelinde vatandaşların yardımına koşarken Başkan Mustafa İduğ da alandaydı.

Bilinen en yoğun yağış

Su baskını yaşanan sokaklarda ve taşkın meydana gelen derelerde incelemelerde bulanan İduğ, çalışmaları yerinde takip etti. Vatandaşlara moral veren Başkan İduğ, “Çok büyük bir afet yaşıyoruz. Küresel iklim değişikliğin neden olduğu inanılmaz boyuttaki, metrekareye 126 kilogram yağış aldı. Bu İzmir’de ölçülmüş en büyük yağış. 1995 yılında 61 kişinin yaşamına mal olan sel felaketinde 105 kilogram yağış vardı. Şu ana kadar Bornova Belediyemizin imkanları ölçüsünde mümkün olan her noktaya ulaşıp, yapılabilecek her şeyi yapmaya gayret ettik. Şu anda da tüm ekiplerimiz alarmda, gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

En az hasarla atlatmak için tedbir aldık

Yağış ile ilgili uyarı nedeniyle hazırlıklı olduklarını ifade eden Başkan İduğ, “Yağışın başlamasıyla birlikte sorunlu bölgelere ulaştık. Tüm imkanlarımızı vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için seferber ettik. Bornova’nın bu felaketi en az hasarla atlatması için çalıştık. İzmir Büyükşehir Belediyemizle koordineli bir şekilde kapanan yolları açıp, zor durumdaki vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Sorun yaşanan ev ve işyerlerindeki yağmur sularını tahliye ettik. Ancak afetin büyüklüğü alınan tüm tedbirlere karşın İzmir genelinde birçok noktada hayat felç etti ve ne yazık ki bir vatandaşlarımız canını yitirmesine neden oldu. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm İzmir’e geçmiş olsun. Deprem de olduğu gibi bu felaketin yaralarını da hep birlikte dayanışma içerisinde saracağız” diye konuştu.