Başkan İduğ Yeşilova’da esnafla kucaklaştı

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Yeşilova’da yapılan saha çalışmasında bölge esnafıyla buluştu. Meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye bürokratları ile birlikte esnafın kapısını çalan Başkan İduğ, görüş ve önerileri dinledi, Bornova Belediyesi olarak hayata geçirdikleri proje ve çalışmaları tek tek anlattı

Yeşilova’nın en işlek alanlarından Yıldırım Beyazıt Caddesi’ni gezen Başkan İduğ, ekonominin gidişi ve esnafın işlerinin durumu hakkında da bilgi aldı. Alışveriş yapan ve kahvede oturan Bornovalılarla da sohbet eden Başkan İduğ’a özellikle asfalt üretim tesisin kurulması sonrası hız kazanan yol çalışmaları nedeniyle teşekkür geldi.

Başkan Mustafa İduğ, “Bu ziyaretlerde o bölgenin özgün koşullarını ve sorunlarını takip ediyor, ihtiyaç analizi yapıyoruz. Diğer yandan son dönemde büyük ekonomik sıkıntılar içinde ayakta durmaya çalışan esnafımızla görüşüyor, işlerini nasıl daha kolaylaştırabileceğimizi değerlendiriyoruz. Çözüm odaklı bu çalışmamız aralıksız devam edecek” dedi.