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Başkan İduğ’dan İGC’ye ziyaret: Yerel basının yanındayız

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi’yi ziyaret etti. İGC Yönetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu görüşmede Başkan İduğ, Gappi ve yönetimine başarılar dileyerek, “Her zaman yerel basının yanındayız” dedi

Başkan İduğ’dan İGC’ye ziyaret: Yerel basının yanındayız
15 Aralık 2021 Çarşamba 14:39

Göreve geldiği tarihten bu yana yürüttüğü projeleri anlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Yaptığımız çalışmalarda basının desteğini ve yakınlığını her zaman hissettik. Demokrasilerin olmazsa olmazı 4. Kuvvet medyanın sorunlarının azaltılması için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Gazetecilerin bir arada ve dayanışma içinde çalışabileceği bir çatıda buluşması çok önemli. İzmir Gazeteciler Cemiyeti de bu noktada büyük bir öneme sahip. Biz her zaman İzmir basınının yanındayız. Sizlerle ortak çalışmalar yaparak onların ayakta durmasına ve daha fazla istihdam yaratmasına katkı sağlamak isteriz” dedi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sektörde bazı değişimler yapmak gerekiyor. Bunu için projeler hazırladık. Fakat pandemi ve kentimizde yaşanan deprem bazı çalışmalarımızı yavaşlattı. Basın sektörünün ve yerel basın çalışanlarının yoğun olarak yaşadığı sorunlar var. Biz genç meslektaşlarımıza ve işsiz gazetecilere yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sizlerden de bu konuda destek görmek bizi mutlu ediyor ”diye konuştu.

Etiketler; #Mustafa İduğ #izmir #İGC
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