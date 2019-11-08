Başkan Karakayalı talepleri dinledi

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

Başkan Karakayalı talepleri dinledi
08 Kasım 2019 Cuma 11:27

İş yerlerini tek tek dolaşarak hayırlı, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulunan Başkan Karakayalı, sanayi esnafıyla görüşerek onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Kemalpaşa için bıkmadan usanmadan çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Karakayalı, esnafa belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Samimi sohbetlerin yapıldığı ziyarette Başkan Karakayalı, esnafın sorularını da yanıtladı. Kemalpaşa Sanayi Sitesi esnafı, Başkan Karakayalı'ya ziyareti dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Önceki Haber
Bergama'nın 4 bin yılı fuardaydı
Sonraki Haber
Nasuh Mahruki'den deprem bilinçlendirme semineri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.