Başkan Karakayalı talepleri dinledi

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

İş yerlerini tek tek dolaşarak hayırlı, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulunan Başkan Karakayalı, sanayi esnafıyla görüşerek onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Kemalpaşa için bıkmadan usanmadan çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Karakayalı, esnafa belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Samimi sohbetlerin yapıldığı ziyarette Başkan Karakayalı, esnafın sorularını da yanıtladı. Kemalpaşa Sanayi Sitesi esnafı, Başkan Karakayalı'ya ziyareti dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.