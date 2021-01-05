Başkan Kayalar'dan Kılıçdaroğlu'na Hizmet Raporu 

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, 500 günlük faaliyet raporunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu. 

Başkan Kayalar'dan Kılıçdaroğlu'na Hizmet Raporu 
05 Ocak 2021 Salı 10:53

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, göreve geldiği günden itibaren 500 günde ilçede yapılan çalışmalarla ilgili raporu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sundu. Başkan Kayalar, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Başkan Başdanışmanlarını da ziyaret etti. Başkan Kayalar'ın Ankara'daki temasları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaretiyle son buldu. 

Bilgilendirme Ziyaretleri 

İki günlük Ankara ziyaretini değerlendiren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek kendisine ilçemizde yapmış olduğumuz hizmetlerin yer aldığı raporumuzu sunduk. Ardından Genel Sekreterimiz, Genel Başkan Yardımcılarımız ve Genel Başkan Başdanışmanlarını ziyaret ettik. Yaptığımız görüşmelerde Menderes'imize kazandırdığımız hizmetlerimiz hakkında kendilerini bilgilendirdik. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği vizyon doğrultusunda sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ilçemizde sunmaya devam edeceğiz. Ankara programımız kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaşı da ziyaret ettik. Kendisiyle, yerel yönetim konusunda gerçekleştirdiği başarılı ve özverili çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk " dedi.

Etiketler; #Menderes Belediyesi #izmir #kılıçdaroğlu #Mustafa Kayalar
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