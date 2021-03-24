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Başkan Kayalar uyardı: Hobi bahçeleri yıkılacak

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, hobi bahçeleriyle ilgili açıklamada bulundu

Başkan Kayalar uyardı: Hobi bahçeleri yıkılacak
24 Mart 2021 Çarşamba 10:59

5 bine yakın hobi bahçesinin bulunduğu Menderes’te, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, vatandaşları hobi bahçeleri konusunda uyardı. Başkan Kayalar, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılmasını içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından yasaya aykırı olan yapıların yıkılacağını kaydetti.

Yasa uygulanacak

Hobi bahçeleriyle ilgili olarak kanunun çıkması sonrası Valilik tarafından gerekli işlemlerin yapılmasının istendiğini belirten Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “ Bizim ilçemizde 5 bine yakın hobi bahçesi var. En çok hobi bahçesinin olduğu ilçelerden bir tanesiyiz. Valilikten gelen yazı üzerine ilçemizde bulunan hobi bahçelerine ceza kesmek zorunda kaldık. Şimdi de yıkıma başlayacağız. Hobi bahçeleri konusunda hiçbir şekilde taviz verilmiyor. Eğer bunu yapmazsak Valilik tarafından soruşturma açılacak. Bize gönderilen yazıda hiçbir şekilde bahane üretilmemesi ve yıkımların gerçekleştirilmesi isteniyor. Kanunda bunu söylüyor zaten. Hakkında yıkım kararı olan yapıları yıkmazsak eğer Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yıkım gerçekleştirilecek ve yıkım masrafları yüzde 100 fazlası ile belediyelerden alınacak. Hal böyle olunca biz de hobi bahçelerini yıkıma sevk etmek zorunda kaldık, önümüzdeki aylarda bu yapılar planlı şekilde, program dahilinde yıkılacak. Vatandaşlarımızın da hobi bahçelerine itibar etmemesini istiyoruz. Lütfen bu konuda dikkatli olsunlar” dedi.

Etiketler; #izmir #menderes #hobi bahçeleri #izmir haber
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