Başkan Kılıç'a Fethi Sekin teşekkürü

İzmir'in kahramanı Şehit Fethi Sekin'in adının Buca'daki parkta yaşatılması kararı üzerine, içlerinde El Bab şehidi Furkan Yavaş'ın babasının da yer aldığı Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Bayraklı Şubesi, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a teşekkür ziyaretine geldi.

Buca Belediye Meclisi'nin ağustos ayında gerçekleştirilen oturumunda, Yaylacık Mahallesi 46 Sokak'ta yapılması planlanan parka, Şehit Fethi Sekin Parkı adı verilmesi kararlaştırılmıştı. Parka, İzmir Adliyesi'nde 5 Ocak 2017 günü canı pahasına kanlı terör eylemini engelleyerek tarihe geçen Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in adının verilmesi kararı üzerine Kamu Yararına Çalışan Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği'nden Buca Belediyesi'ne anlamlı bir teşekkür geldi.

Teşekkür plaketi

Şube Başkanı Hacı Mehmet Bektur'un yanı sıra, 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı operasyonu sırasında Suriye'deki El Bab kentinde terör örgütü IŞİD tarafından şehit edilen bordo bereli Hava Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş'ın babası Süleyman Sırrı Yavaş ve şube yöneticileri, Başkan Erhan Kılıç'a karar nedeniyle plaket takdim etti.

Gözyaşlarını tutamadı

Şehit Fethi Sekin'in adının yaşatılacağı haberini görünce duygulanarak gözyaşlarını tutamadığını ifade eden Hacı Mehmet Bektur, "Sosyal medyada ve haberlerde başkanımızın Şehit Fethi Sekin ile ilgili yazısını görünce duygulanmamak mümkün değil. Bizler bu ülkeye hizmet etmiş polis teşkilatı mensuplarıyız. Duygulanınca sayın başkandan bir randevu talebinde bulunduk. Bugün kendisini ziyaret ederek kendisine şehit ve gazilerimizi unutmadığı için kendisine plâketle teşekkür ettik. Bizleri çok mutlu etti. Siyasi düşünceleri ne olursa olsun bizim şehit ve gazilerimize değer veren herkesin yanındayız. Buca Belediyesi ve başkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.