Başkan Kılıç, Buca'nın 4 yılını anlattı

Görevdeki 4 yılını ve geleceğe yönelik projelerini anlatan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye olarak geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini söyledi. Kent gündemindeki Buca Cezaevi arazisi ilgili tartışmalara ilişkin ise Başkan Kılıç, "Tunç başkanla aynı noktadayız, ikimizde buranın yeşil alan olmasını istiyoruz" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partili(CHP) Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, görevdeki 4 yılını ve önümüzdeki süreçte hayata geçireceği projeleri anlattı. Buca Belediyesi Bağ Evi’nde düzenlenen basın toplantısında Başkan Kılıç, belediyede mali disiplini sağladıklarını belirterek "Çalışmamızı engelleyecek piyasa borcu sıfırlanmış durumda. Buca’nın borcu ‘yok’ denecek kadar az. Belki 2023 yılında gerçekleşecek bütçeyle bu rakam daha da aşağıya düşecek. Bir belediyede mali disiplini sağlamadan bir şeyler yapmak çok zor. Mali disiplin, kamu kurumlarının olmazsa olmazıdır. Buca Belediyesi olarak geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Her projeyi sonuçlarını düşünerek yapmaya çalışıyoruz. Mali disiplini sağladık diyebiliriz" dedi.



İlçede 4 yılda hayata geçirilen projeleri tek tek anlatan Başkan Kılıç, hayata geçirilecek projelerle ilgili ise şunları söyledi:



Buca'ya yeni meydan geliyor



"Adnan kahveci caddesi var, onu kesintisiz ulaşıma açıyoruz. Bu yolun önemini yakında anlayacağız. Metro çalışması başlıyor, o bölgedeki durak trafiğe kapatılacak, o zaman bu yolun değeri anlaşılacak. Buca’nın merkezinde tren istasyonumuz var. Burayı aldık. İstasyonun olduğu sokağı bir kültür sokağı haline getireceğiz. Buca’nın bir meydanı yok. Bununla ilgili stat alım prosedürünü başlattık, orayı aldığımızda Buca’ya bir meydan kazandırmış olacağız.



Gösteri Sanatları Merkezi geliyor

Yıl sonunda Buca’mıza 600 kişilik bir salon kazandırıyoruz. Bir siyasi parti, bir dernek, kongre yapacaksa ya da bir sanat etkinliği olacaksa yeri; Buca Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezi olacak. Çalışma prensibimizi 4 sac ayağı üzerine kurduk. Belediyenin asli görevleri; temizlik, park-bahçe, fen işleridir. İkincisi, dezavantajlı kesimler, zor koşullarda yaşayan vatandaşlarımız ve yaş almış vatandaşlarımız için projeler hayata geçirmek.



Belediye kendi filosuna kavuşuyor



Temizlik işlerinde devrim yaptık, 20 yıldır temizlik araçlarıyla ilgili ihale süreci vardı, büyük rakamlar gidiyordu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in katkılarıyla çöp araçlarını belediyemize kazandırdık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendimizde takviyeler yaptık. Daha önce gelen şikayetlerin büyük kısmı temizlikle ilgiliydi, şimdi temizlik 8’inci sıraya düştü. Biz geldiğimizde Buca Belediyesi’nde süpürgeci sayısı 7-8 idi, şimdi 100’e yaklaştı. Daha da takviye yapmayı düşünüyoruz. Yakında Buca Belediyesi araç yönünden yeni bir ihale yapmaz herhalde, sürekli yeni araç geliyor, paramız biraz artınca direkt araç alıyoruz. Benim dönemim bittiğinde Buca Belediyesi kendi filosuna kavuşacak, kiralama dönemi bitti.



Fen işlerine 400 milyon ayrıldı



Buca’nın en büyük problemlerinden biri trafik ve yollar… Asfalt şantiyesi kurduk. Asfalt şantiyesinin yanına sıfırdan kilit parke taşı tesisi kurduk. Bu ürettiklerimizle Buca’da 30’a yakın otopark yarattık. Totalde 250-300 bin metrekareyi geçti, asfalt yama kilit parke gibi çalışmalar….Bu yıl bütçemizin 400 milyonunu fen işlerine ayırdık. Bu rakamın tamamını kullanacağız. En büyük ihtiyacımız bu. 2023 yılında, Buca’nın büyük kısmında asfalt çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz. Buca Belediyesi’nin şantiyesi yoktu. Şu an da 50 milyonluk yatırımla Buca’ya yakışır ve İzmir’in en güzel şantiyesi ortaya çıkıyor. Araçlarımızı da artık kendimiz tamir edeceğiz. Tamir masrafından kurtuluyoruz.



Dezavantajlar için çalışıyoruz



Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik, engelli tamir istasyonunu hayata geçirdik. Fiziksel engelli vatandaşlarımız için hayati öneme sahip. Üç bine yakın vatandaşımız hizmet aldı. Bu yıl çok açılışımız var. Engelli merkezimiz önümüzdeki aylarda açılacak. Kadınlarımız bizim için çok önemli… Onlar için ne yaparsak azdır. Tam gün çalışan kreşler projesini başlattık. Bugüne kadar 3 bine yakın çocuğumuzun bakımını gerçekleştirdik. Annelerimize bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz.Deprem, pandemi, ekonomik kriz gibi pek çok olumsuz durum yaşadık. Kadınlarımız için psikolojik danışmanlık merkezi kurduk. İş edindirme kurslarımız var. Bugüne kadar 22 bin kadınımıza destek olduk. Kuaförlük kursu verdiğimiz kursiyerlerimizin hepsi iş sahibi oldu. Kadın aktivite merkezimiz çok faal çalışıyor. Buca Bilim-Sanat Merkezi’ni kurduk. Bu merkezimizde çocuklarımıza hem bilim hem sanat konusunda katkı sunuyoruz. Tek katıldığımız yarışma tekno-fest, onu da 2 yıldır alıyoruz. Geçen yıl biyoloji dalında ödül aldık, bu yıl kimya dalında aldık. Yaş almış vatandaşlarımız için de bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Yaş almış vatandaşlarımız için günlük ihtiyaçlarını giderebilecekleri, vakit geçirebilecekleri merkezler açıyoruz. Ata Evi projemiz bitmek üzere, birisi de projelendirme aşamasında… Uyuşturucu ile mücadele etmemiz gerekiyor, burada belediyelere çok iş düşüyor. Bunun için gençlerimizi spora yönlendirecek, spor yapabilmelerini sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Büyük bir kompleks yapıyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda çok iyiyiz, Birleşmiş Milletler’in 17 kriterinden 13’ünü gerçekleştirdik.



Türkiye'de ünlü bir yer olacak



Geldiğimiz ilk gün; Buca’nın Levanten evleriyle, köşkleriyle ünlü Dumlupınar Mahallesi’nin koruma amaçlı imar planını başlattık, sokak sağlıklaştırma çalışmasına geçtik. Türkiye’de ünlü bir yer olacak. Forbes köşkü, Işılay Saygın Evi’ni Buca’mıza kazandırıyoruz. Yaşanabilir Buca hayali için en önemli kriter imar planlarıdır. Biz bu ihtiyacı gördük, çok çalıştık yakında meyvelerini almaya başlayacağız. Dönüşüm yakında kendiliğinden başlayacak."



Cezaevi sorularına detaylı yanıt



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başkan Kılıç, özellikle kent gündemini meşgul eden Buca Cezaevi arazisi tartışması ile ilgili sorulara şu şekilde yanıt verdi:



"Zor ve meşakkatli bir çalışmaydı, defalarca gittik, bakanlıkla görüştük, bürokrasiyle gerekli çalışmaları yaptık ve cezaevi kalktı. Cezaevinin bulunduğu alan, kadastral bir parsel değil. Buranın da bir planı var, hali hazırda şu an kesinleşmiş bir planı var. Maliki; iller bankası. Şu anki imar planına göre, 2003 yılında onaylanmış, kesinleşmiş bir imar planı var. Bu imar planında ne var? Arazinin göbeğinde 25 bin metrekare alanda bir paralı ticaret merkezi görünüyor, o da AVM. Böyle bir kesinleşmiş planı var. Ve Danıştay kurulduğu yıllardan, 1950’li yıllardan itibaren Danıştay’ın kararı bugüne kadar hiç değişmedi. Bireysel mülkiyet ile kamu mülkiyeti arasında hiçbir zaman hiçbir ayrım yapmaz. Burada bir plan var, kamuya artı değer çıkartılmış mı? Hukukçu olduğum için söylemek durumundayım, nihayetinde artı değer ortaya çıkartılmış. Ben bunu alacağım böyle yapacağım dersen, uzlaşamazsan, malikten bir muvafakat alamazsan olmaz.



Diplomasi ile çözülmeli



Bunun diplomasi ile çözülmesi lazım. Biz de yeni bir rezerv alan yaratıp, halihazırdaki maliki kim ise bu mülkiyete başka yerden bir rezerv alan oluşturup burayı rekreasyon alanı kamuya kazandırmayı düşünüyoruz. Biz, kentin 17 bine yakın dönüm yerini yeniden planladık, bu planlama içerisinde bu alan bizim için çok küçük kalıyor. Oradaki malik kim ise, diplomasi veya takas yöntemiyle bu alanı kotarabiliriz diye düşünüyoruz. Orada kamulaştırma olursa çok büyük bir maliyet ortaya çıkar. İktidar değişse de adalette değişmeyen kurallar vardır. O yüzden iktidar değişse de CHP iktidarında da bu dediğimiz yöntemler olmadan (takas vs) olmaz. Burası için diplomasi yapılması gerekiyor. Bu tür şeyler gizli protokol söz konusu olmaz. Biz orada terk olmadan yol açıyoruz. Bundan kim faydalandı? Bucalı faydalandı. Ben burayla ilgili plan çalışması yaparım, ilgili mercilere sunarım, kabul eder etmez ama ben hukuki yolla ilerlemek durumundayım. Bu konuda, Tunç başkan ile aynı çizgide ilerliyoruz. Buranın yeşil alan olması için aslında Tunç başkan kamuoyu oluşturuyor.



Tunç başkanla aynı noktadayız



Buranın rekreasyon alanı, yeşil alan, kültür merkezinin olacağı bir yer olmasını istiyoruz. Oradaki değer için bir planlama yapıyoruz. Bu alanda gördüğümüz yol, imar yoludur. Kadastral bir yer olsa bile yol vardır. Tunç başkanla aynı noktadayız, ikimizde buranın yeşil alan olmasını istiyoruz. Full yeşil alan olsun istiyoruz. Ama’sı, buranın mevcut bir planı var ve Danıştay kararlarından bahsediyorum, burada yeşil alan olsun bu yeşil alan olurken kurumların cebinden herhangi bir maliyet çıkmasın, bunu da planlama süreciyle yapalım diyorum. Yargı derse ki kamulaştırın derse ne olacak? Kesinlikle buranın yeşil alan olsun istiyoruz."