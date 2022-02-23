KOL ALTINDAN SÜT GELİNCE...
KOL ALTINDAN SÜT GELİNCE...
0
GÜNÜN KAHRAMANI!
GÜNÜN KAHRAMANI!
0
MAYDANOZUN 14 FAYDASI
MAYDANOZUN 14 FAYDASI
0
MİRASI TANIMADIĞI KİŞİLERE KALDI!
MİRASI TANIMADIĞI KİŞİLERE KALDI!
0

Başkan Kılıç Buca’nın köylerini gezdi

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini sergilerken icraat birimleriyle sahadaki çalışmalarını da aralıksız olarak sürdüren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca’nın köyler bölgesini ziyaret etti. Doğancılar, Karacaağaç ve Kırklar’da yöre halkıyla bir araya gelen Kılıç, köylerin sürdürülebilir gelişimi için planladıkları çalışmalar hakkında fikir alışverişi yaptı

Başkan Kılıç Buca’nın köylerini gezdi
23 Şubat 2022 Çarşamba 11:02

Hemşehrilerinin istek, öneri ve şikâyetlerini doğrudan alarak kısa sürede çözüme kavuşturmak için Sarı Masa Çözüm Merkezi’ni kuran Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, saha ekibiyle birlikte Doğancılar, Karacaağaç ve Kırklar’ı gezdi. Burada büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Kılıç, muhtarlarla birlikte incelemelerde bulunarak yöre halkının istek ve taleplerini dinledi.  

YAŞAMI KOLAYLAŞTIRACAK PROJELER

Köyler bölgesindeki vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak projelerini de yerinde anlatan Başkan Kılıç, “En güzel çözüm yerinde tespitle başlar. Muhtarlarımız ile beraber hemşehrilerimizin talep ve önerilerini dinledik. Başkan Yardımcılarımız ve Sarı Masa Çözüm Merkezi saha ekibimizle beraber yapacağımız çalışmalar üzerine notlarımızı aldık. Ayrıca tarımsal destek planlaması, fiziki düzenlemeler ve köy turizmini canlandırmaya yönelik çalışmalarımız hakkında da bölge sakinlerinin görüşlerini aldık” dedi.

ZİYARETLER SÜRECEK


Başkan Kılıç, köyler bölgesindeki ziyaretlerinin Kaynaklar, 29 Ekim, Belenbaşı ve Zafer mahalleleri ziyaretleriyle devam edeceğini sözlerine ekledi.  

Etiketler; #izmir #buca #Erhan Kılıç
Önceki Haber
Mera İzmir projesi ile üreticinin yüzü güldü
Sonraki Haber
Akşener: İsteseniz de istemeseniz de bu çile bitçek!
İzmir'de terör tatbikatı gerçeği aratmadı
İzmir'de terör tatbikatı gerçeği aratmadı
0
İzmir Kent Konseyleri Çiğli’de buluştu
İzmir Kent Konseyleri Çiğli’de buluştu
0
İzmirim Kart hizmetlerine ulaşmak artık daha kolay
İzmirim Kart hizmetlerine ulaşmak artık daha kolay
0
Ege Denizi'nde balıkçılara silahlı saldırı! Yaralanan balıkçı o anları anlattı
Ege Denizi'nde balıkçılara silahlı saldırı! Yaralanan balıkçı o anları anlattı
0
Demirtaş davasında yeni gelişme!
Demirtaş davasında yeni gelişme!
0
İzmir'de avukatın başına silah dayamıştı. Cezası belli oldu
İzmir'de avukatın başına silah dayamıştı. Cezası belli oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.