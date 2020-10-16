Başkan Kılıç görme engellilerle buluştu

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Beyaz Baston Görme Engelliler Günü’nde engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Engellilerin sorunlarını dinleyerek çalışmalar hakkında bilgi veren Kılıç, görme engelli vatandaşlara beyaz baston ve Braille alfabeli Nutuk hediye etti.

Engelsiz bir yaşam için Türkiye’ye örnek projelere mimarlık yapan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, 15 Ekim Beyaz Baston Görme Engelliler Günü kapsamında Buca’daki engelli vatandaşlarla Şirinyer Engelliler Koordinasyon Merkezi’nde bir araya geldi. Engellilerin sorunlarını dinleyen Kılıç, vatandaşlara 100 adet beyaz baston ve Buca Belediyesi tarafından görme engelliler için Braille alfabesiyle özel olarak hazırlanan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk’u hediye etti.

Artık farkındalığı gerek

Engelsiz kent yaratma hedefiyle yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, “Hepimiz birer engelli adayıyız. Göreve geldiğimiz günden bugüne çalışmalarımızın odağına engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm dezavantajlı kesimleri koyduk. Sosyal belediyecilik anlayışımızı bu temeller üzerine kurduk. Bedensel engellilerle ilgili yapmış olduğumuz “Engelsiz Tamir Atölyesi” projemiz İstanbul, Ankara gibi birçok kente örnek oldu. Engelsiz yaşam alanları oluşturmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Sizler için daha iyi ve konforlu alanlar yaratmak için çalışıyoruz” dedi. Engelliler adını konuşan İzmir Çağdaş Görmeyenler Derneği Başkanı Av. Ufuk Özen ise “Buca Belediyesi’nin etkinlik ve çalışmalarını ben de takip ediyorum. Hakikaten İzmir’in diğer ilçe belediyelerine örnek olacak çalışmalar yürütüyorlar. Bizi bir araya getirme nezaketini ve sorumlu sosyal belediyecilik anlayışını Buca Belediyesi yerine getirdi. Onun için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum“ diye konuştu.