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Başkan Kılıç'tan depreme karşı "sakin kalın yanınızdayız" mesajı

Buca'da 4-5 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşen iki ayrı depremin ardından yurttaşlara sakin kalın çağrısı yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, iki yıl önce İzmir Depremi sonrasında kurulan Buca Arama ve Kurtarma Birimi (BUCAKUT) ile aralıksız olarak teyakkuz halinde bulunduklarını vurguladı

Başkan Kılıç'tan depreme karşı "sakin kalın yanınızdayız" mesajı
06 Kasım 2022 Pazar 09:53

Merkez üssü Buca olan ve 4 Kasım 2022 tarihinde saat 03.29'da ilki gerçekleşen depremin etkisi sürerken 5 Kasım 2022'de saat 16.26'da gerçekleşen depremi yaşayan Bucalılara seslenen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Vatandaşlarımızın sakin kalması, süreci sorunsuz atlatmamıza faydalı olacaktır. BUCAKUT ekibimiz görevi başındadır. Her mahallemizi yakından takip ediyoruz" dedi.

Bu çağrıyı sosyal medya hesapları aracılığıyla da halka ulaştıran Başkan Kılıç, belediyeye ihtiyaç duyan vatandaşların 08502282822 numaralı telefondan Sarı Masa Çözüm Merkezi'ne ulaşabileceğini de sözlerine ekledi.

Etiketler; #izmir #deprem #buca #haber
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