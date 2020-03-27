Başkan kılıç'tan gece mesaisi

Mücadeleye başladığı ilk günden beri örnek bir yerel yönetim hizmeti sergileyen Buca Belediyesi, bir ilke imza attı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, gece gündüz aralıksız gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarına bizzat katılarak ilaçlama aracı üzerinden vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Koronavirüse (Covid-19) karşı Buca Belediyesi’nin tüm birimlerinde olağanüstü hal ilan ederek topyekûn mücadele talimatı veren Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, sahaya indi. Vaka gündeme gelmeden önce önlemler için düğmeye basan Başkan Kılıç, Türkiye'de virüsün ilk tespit edilmesinden sonra tam güvenlik önlemlerini sağlayarak Covid-19 Mücadele Ekibi’ni kurmuştu. İlk günden beri çalışmaları titizlikle yakından takip eden Kılıç, Buca’daki tüm kamusal alanların dezenfektesini yapan ekibin gece çalışmalarına katıldı. Saatlerce alanda mesai yapan Kılıç, Türkiye'de bir ilke imza atarak dezenfeksiyon aracına binip çalışmaları bizzat yerinde yönetti.

Bucalılardan teşekkür

Kılıç’ı sokaklarda gören Bucalılar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Başkanı araç üstünde ilaçlama yaparken gören Bucalılar, alkışlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla Kılıç’a teşekkür etti. Buca Belediyesi Hizmet Binası önünde sona eren çalışmanın ardından Kılıç, ekiple bir araya gelerek hemşehrilere, “Gözünüz arkada kalmasın, biz sizin için çalışıyoruz. Ama lütfen siz evde kalın” mesajı verdi. Gündüzleri hastane, taksi ve otobüs durakları, parklar, ibadethaneler, kamu kurumları, toplu konut ve apartmanlar gibi alanlarda yürütülen dezenfekte çalışmaları, geceleri 4 koldan ekiplerle Buca’nın tüm cadde ve sokaklarında devam edecek. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı sertifikalı ilaçlarla 1 saatte 100 litre antivirüs ilacı sıkan ekipler, 30 Nisan’a kadar ilçenin tamamını 3 tur ilaçlamaya devam edecek.