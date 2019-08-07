Başkan Kılıç’tan gençlere: Erhan Abi’niz burada!

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ilçe sınırları içinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi’ni kazanan öğrencilere “hoş geldiniz” mesajı verdi. Gençlerin ileride Buca’nın yetiştirdiği sembol isimlerden biri olmalarını temenni eden Kılıç, tüm üniversitelilerin başarılı bir öğrenim süreci geçirmeleri için bütün imkânlarını seferber edeceklerini söyleyerek, “Hiç şüpheniz olmasın; Erhan Abi’niz burada” dedi.

Türkiye’de milyonlarca gencin geleceğine yön vermek için girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2019 yılı yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu yıl da binlerce genç, Buca’nın önemli sembollerinden Dokuz Eylül Üniversitesi’ni tercih etti. Sonuçların ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, İzmir ilçelerinden ve Türkiye’nin dört bir yanından eğitim görmeye gelecek gençlere “hoş geldiniz” dedi.

Şüpheniz olmasın

Sözlerine öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek başlayan Başkan Kılıç, “Bin bir engeli aşarak geleceğine yön vermek için Dokuz Eylül Üniversitesi’ni kazanan değerli kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Üniversite eğitiminiz boyunca sizlerin yanında olup, mutlu bir eğitim hayatı geçirmeniz için elimizden ne geliyorsa yapacağımıza hiç şüpheniz olmasın; Erhan Abi’niz burada” dedi.

Sembol olmanızı isteriz

Lisans eğitimi için 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanarak Manisa’nın Salihli ilçesinden Buca’ya geldiğini ve Buca’dan kopamadığını ifade eden Kılıç, “Buca kültürel ve tarihsel değerinin yanı sıra; başta Kızılçullu Köy Enstitüsü olmak üzere eğitim kurumlarından çok değerli isimler yetiştirmiştir. O sıralardan ilçemize, İzmir’e ve ülkemize değer katacak daha çok kişi geçecektir. Bizim temennimiz, sizlerin de yıllar sonra Buca’nın yetiştirdiği sembol isimleri içinde yerinizi almanız” dedi. Kılıç ayrıca, Tarık Akan ve Işılay Saygın olmak üzere iki ayrı gençlik merkezinin başı çektiği pek çok proje ile üniversite öğrencilerinin yanında olduklarını da sözlerine ekledi.