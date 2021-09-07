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Başkan Kılıç’tan Tunç Soyer’e “metro” teşekkürü

Buca’ya ulaşımda çağ atlatacak metro projesinde son aşama ihale de tamamlanırken, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür ederek “Buca’nın rüyaları gerçek oluyor. Bu dev proje aynı zamanda sosyal demokrat belediyeciliğin başarısı olarak tarihe geçecektir. Başta Tunç Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi

Başkan Kılıç’tan Tunç Soyer’e “metro” teşekkürü
07 Eylül 2021 Salı 14:50

Dev bütçeye sahip olan Üçyol-Buca metrosunun ihale sürecinin tamamlanmasını heyecanla izlediklerini kaydeden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kent tarihinin en büyük yatırımının Buca için hayati önem taşıdığını vurguladı. Beş yıl içinde yapımı planlanan metro projesinde geri sayımın başladığını mutlulukla gördüklerini ifade eden Kılıç, “Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biriyiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Buca trafiğimizin rahatlaması için Büyükşehir Belediyemiz ile çok büyük bir dayanışma içindeyiz. Bu projelerin Buca Metrosu ile taçlanması, Buca halkını da çok mutlu edecek” diye konuştu.

Buca’nın rüyalarının gerçek olduğunu, metro ile kentin çehresinin değişeceğini söyleyen Kılıç, “Bu dev proje aynı zamanda sosyal demokrat belediyeciliğin başarısı olarak tarihe geçecektir. Başta Tunç Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Üçyol-Buca metro hattı Bucamızın trafik sorununa neşter vuracak. Bu hat sayesinde yalnızca Buca’nın değil, İzmir trafiğinin de yükü azalacak” dedi.

Etiketler; #buca belediyesi #tunç soyer #buca metro
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