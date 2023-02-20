Başkan Kırgöz'den deprem bölgesi ziyareti

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, depremin etkili olduğu illerden Malatya ve Adıyaman'ı ziyaret ederek vatandaşların acılarını paylaştı.

Bölge milletvekilleri ile alanda bir araya gelen Başkan Kırgöz, Büyükşehir Belediyeleri öncülüğünde oluşturulan lojistik merkezlerini ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulmakta olan aşevlerini, konteyner ve çadır kent alanlarını ziyaret etti, depremden zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"Bu büyük felaketten ulus olarak hep birlikte dayanışmamızı büyüterek çıkacağız."

Depremin meydana geldiği 6 Şubat günü zaman kaybetmeden harekete geçtiklerini belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz şu ifadelerde bulundu "Ülkemizde meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından tüm yurtta olduğu gibi bizler de 'Birlikte Dikili' ruhuyla tek yürek olarak Dikili'mizde büyük bir yardım kampanyası başlattık. Dikili'de Belediye Konferans ve Düğün Salonu'nu ve Çandarlı'da Belediye Ek Hizmet Binası'nın altındaki Düğün Salonu'nu teslim yerleri olarak düzenledik. Bugüne kadar deprem bölgesine 10 tır ihtiyaç malzemesi gönderdik. Bundan sonra da göndermeye devam edeceğiz. Emeği geçen belediye çalışanlarımıza, gönüllü olarak destek olan gençlerimize teşekkür ediyorum. Şu ana kadar ilçemize yaklaşık 1000 vatandaşımız gelmiş bulunmakta. Gelen misafirlerimiz hayırsever vatandaşlarımız tarafından evlerinde ve otellerinde konuk ediliyor. Bizler de teslim yerlerimize gelen ihtiyaç malzemelerini depremzede misafirlerimize koordineli bir şekilde ulaştırıyoruz. Üç gün boyunca deprem bölgesinde ziyaretlerde bulundum. Görünen o ki, bu süreç çok uzun sürecek. Bölgeye yardımlarımızı uzun bir süre daha devam ettireceğiz. Teslim yerlerimize gelen ihtiyaç malzemelerini hem deprem bölgesine hem de ilçemizdeki misafirlerimize ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu süreçte emek veren, destek sağlayan, dayanışma içinde olan resmi kurum ve kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza odalarımıza, kooperatiflerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, derneklerimize ve tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu büyük felaketten ulus olarak hep birlikte dayanışmamızı büyüterek çıkacağız."