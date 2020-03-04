Başkan Kırgöz'den gece ziyareti

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 31 Mart öncesi başlattığı gece ziyaretlerini belediye başkanlığında da devam ettiriyor.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, geçtiğimiz akşam CHP İlçe Başkanı Hasan Altıparmak, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, ilçe örgütü ve meclis üyeleriyle birlikte Yaylayurt mahallesini ziyaret etti. Yaylayurt sakinlerinin konuğu olan Kırgöz, miting havasında karşılandı.

Yoğun ilgi

Mahallenin girişinde ilk olarak kadınlar tarafından karşılanan Başkan Kırgöz, etrafını çevreleyen hemşehrileriyle uzun süre sohbet etti. İstek ve önerileri tek tek dinleyerek not alan Başkan Kırgöz ardından köy kahvesindeki hemşehrileriyle buluştu. Buluşmada vatandaşlar Kırgöz'e yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretinde belediye başkanlığı görevindeki süresini değerlendiren Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, kısa sürede ilçenin kabuk değiştirdiğini belirterek "Dikili büyük bir kabuk değiştiriyor, makus talihini yeniyor. Bunu da, belediyemizin öncülüğünde başta İzmir Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kurumlarımızla birlikte elbirliği ile yapıyoruz" dedi.

Borç 14 milyon TL azaldı

Şeffaf ve adil bir belediyecilik anlayışından ödün vermediklerini kaydeden Başkan Kırgöz, belediyenin mali durumu hakkında da vatandaşları bilgilendirdi. Belediyenin borcunu 14 milyon lira azalttıklarını ifade eden Kırgöz "İtibarsız ve kurumsal yapısı çökmüş bir belediyeyi 11 ayda ayağa kaldırdık. Çünkü dersimize iyi çalışmıştık. Belediyede tüm sistem durmuştu. 5 buçuk aydır ödenemeyen maaşlar, 88 milyon lirayı aşan borç, araçlarına yakıt alamayan, araçları yolda kalan bir belediye vardı. Personel maaş alamadığı için çalışmıyordu, benim de çalışın demeye dilim varmıyordu. Biz de bir ay maaş ödeyemedik. Hesaplar bloke edilmiş, borçlular kapıya dayanmıştı. İtibarı kalmamış darmadağın bir belediye vardı karşımızda. Kısa sürede itibarını tekrar kazandırdık. Tasarruf tedbirleri uyguladık, verimli çalışma ilkelerine geçtik. Borcu 14 milyona liraya yakın azaltarak 75 milyona indirdik. Borçları yapılandırarak maaşları bir ay sonra ödemeye başladık. Örneğin belediye 40 araç kiralamış ve ayda bu kiralık araçlara 645 bin lira ödüyordu. Ben geldiğimde firma ile sözleşme bitmemişti, firmadan ricacı olduk 13 aracı geri çektiler. Sözleşme bitince bu firmadan 11'i yıllık, 6 araç da altı aylık olma üzere kiraladık. Şu an aylık kiralama için ödediğimiz miktar altıda bir oranında azalarak 116 bin liraya düştü. Araç akaryakıt giderlerinde de yüzde 30 tasarruf sağladık. Her konuda tasarruf ve verimli çalışma var artık" diye konuştu.