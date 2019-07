Başkan Kırgöz'ün sabah mesaisi

Göreve geldiği günden itibaren yoğun çalışma temposu ile dikkat çeken Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, her gün mesaisine sabahın erken saatlerinde başlıyor

“Birlikte Dikili” diyerek kentin her noktasına dokunuşlar yapan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, mesaisine erken saatte başlayarak her kesime eşit hizmet götürmeye, adil hizmet anlayışını her noktaya yaymaya devam ediyor.

Dikili için aşkla çalıştıklarını kaydeden Dikili Belediye Başkan Adil Kırgöz, “Hemşehrilerimizin istek ve talepleri doğrultusunda tüm ekiplerimizle birlikte sabah erken saatlerde Dikili’mizin cadde ve sokaklarındayız. Park ve bahçeler, temizlik, destek hizmetleri ve fen işleri müdürlüğü ekiplerimiz ile sahaya çıkıyoruz. Sabah 7.30’da mesaimize başlıyoruz. Vatandaşımızdan olumlu geri dönüşler var. Çalışma azmimizi bu daha da kamçılıyor. Yapılan işleri hem yerinde kontrol ediyoruz hem de vatandaşlarımızdan gelen istek ve önerileri çalışma planlarımıza katıyoruz. Esnafı, genci, kadını, yaşlısı herkesin görüşüne önem veriyoruz. Sonuçta biz birlikte Dikili’yiz ve güzel ilçemizi hep birlikte geleceğe taşıyacağız” dedi.