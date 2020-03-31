Başkan Koştu 1 maaşını bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ulusa sesleniş konuşmasıyla başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ Milli Dayanışma Kampanyasına Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, bir maaş bağışında bulundu.

Tüm Dünya da olduğu gibi ülke olarak bizi de etkileyen Koronavirüs salgınına karşı sağlık ve ekonomik yönünden alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyada toplanan yardımların ihtiyaç sahipleri için kullanılacağı açıklandı. Kampanyaya her kesimden destekler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın akşam saatlerinde yaptığı çağrı ardından bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, bir maaş desteğinde bulunduğunu ifade etti. Başkan Koştu yaptığı açıklamada, “Ülke olarak zorlu bir süreç yaşamaktayız. Her zorlukta millet olarak birlik olmayı başarıp, zorlukları yenen fedakar bir toplumuz. Şimdi birlik olma vakti. #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasını yürekten destekliyoruz” dedi. Öte yandan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmak isteyen Korona yazıp 8119'a kısa mesaj atarak, 10 TL bağışta bulunabiliyor.