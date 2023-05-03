Başkan Koştu'dan ilçedeki muhalefete sert eleştiri: Bu zihniyet Bergama’yı geriye götürür

Bergama'da Millet Bahçesi üzerinden siyaset üretmeye devam eden muhalefete yönelik eleştirilerilerde bulunan Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Bu zihniyet Bergama’yı geriye götürür” dedi

Bergama’da muhalif meclis üyelerine ve gruplara seslenen Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Başaramayacaksınız. Vizyon projelerimizle, her güne bir yenisini eklediğimiz hizmetlerimizle yükseliş hızını yakalayan kadim şehrimiz Bergama’nın önünü tıkamaya gücünüz yetmeyecek. Yıllardır sosyal alanlara hasret bir şekilde 7’den 77’ye yaşayan tüm Bergama’mızda bu yaptıklarınızı hiç unutmayacak” dedi.

“YAPILAMAZ DENİLEN HER PROJE BİZİM ELİMİZDE GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR”

Millet Bahçesi Projesi başladığında, Bergama için önemli olan bu kentsel dönüşümü yapamazsınız diyen muhalefete rağmen çalışmaların başladığını belirten Başkan Koştu, “Tüm süreçlerde hukuk, hep bizi haklı buldu. İşyeri tahliyelerinden, proje çalışmalarına kadar her süreçte engellemeye çalıştılar. Ama her defasında hukuk, yaptığımız iş ve işlemlerin doğru olduğunu söyledi. Fakat bu süreçler hizmet için çok değerli olan zamanımızı çaldı. Maliyet artışına neden olup, milli servetimizin boşa gitmesine neden oldu” dedi.

“BERGAMA SEVGİSİ YOKSUN ZİHNİYETLER”

Dört yıldır vizyon projeleri engellemek için ellerinden geleni ardına bırakmayan muhalefetin Bergama sevgisinden şüphe ettiğine yaptığı açıklamada dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Görev süremiz içerisinde vizyon projelerimizle şehrimizi aydınlığa her çıkarmak istediğimizde engellemelerle karşılaştık. Ama hemşehrilerimizden aldığımız güç, bizi yolumuzdan döndürmek isteyenlerin yüzüne bir çarşaf gibi çarpmaya devam ediyor ve edecek. Biz yıllar sonra Bergama’mızın 50 yıllık hayallerini gerçekleştiren olarak anılırken, bu hizmetleri engellemeye çalışanlar da şehrimizin yakaladığı başarıları siyasete kurban etmek isteyen zihniyetler olarak anılacak. Şunu da unutmayın; Hiç kimse hemşehrilerimizden aldığımız güçle şehrimize hizmet etmeye, kangrene dönüşmüş sorunları çözmemize mani olamaz” dedi.

“BU ZİHNİYETE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Siyasi emelleri ve ideolojik saplantıları ile şehrin güzelleşmesi ve daha yaşanabilir olmasına engel olmaya çalışan bu zihniyete asla izin vermeyeceklerinin altını çizen Başkan Koştu, “Dün olduğu gibi bugün de Bergama’mıza ve hemşehrilerimize yapılan bu kötülüğe ne pahasına olursa olsun karşı duracağız. Dün olduğu gibi bugünde bu kötüler yenilmeye mahkûmdur. Tarihi proje olan ve heyecanla beklenen Millet Bahçesi ile ilgili halkımız şunu bilsin ki; Stad dükkanları tahliyesi, bölgenin arsa haline getirilmesi, ardından Millet Bahçesi Projesi’ne başlanılmasına, yapamazsınız, edemezsiniz dediler, ama yaptık. İşte bugün de yaptırmayız diyorlar. Milletimize hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda bu hizmeti de hayata geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bunların siyasi ve şahsi hırsları yüzünden Millet Bahçe’mizin ihalesi ertelenmiş, hizmet bekleyen hemşehrilerimizin zamanından çalınmış ve 100 milyon TL. bir zarar meydana gelmiştir. Bugün de yine hemşehrilerimizin zamanından çalıyorlar ve yine zarara neden oluyorlar” dedi.

“HUKUKA, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE SİZDEN DAHA ÇOK BİZ İNANIYORUZ”

Yaptığı açıklamada, hukukun üstünlüğüne herkesten daha çok inandıklarına, mahkeme kararlarına bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonrada uymaya devam edeceklerine işaret eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Bahsi geçen yargı kararı şehrimize yapmış olduğumuz 50 yıllık yatırıma bedel dev projelerimizin külliyen ortadan kaldırılacağı anlamına gelmemektedir. Karar iptal olan imar planlarının yeniden revize edileceğinden ibarettir” dedi.

Çıkan mahkeme kararının esnaf ve kent düşmanı olan bazı küçük güruhlarca bireysel siyasi rant uğruna bayram havasında karşılandığına açıklamasında işaret eden Başkan Koştu, “Oysaki mahkeme kararına uygun imar planı revize edilebilir durumdadır. Sanki her şey bitmiş gibi gösterme hevesi, ihanetle eşdeğerdir. Yaklaşık 200 milyon lira değerindeki bir yatırımı engellemeye çalışmak, çocuklarımızın, yaşlılarımızın aileleri ile sosyalleşmesini sağlayacak bir projeyi basitleştirmeye çalışmak ihanet değil de, nedir ?” dedi.

Muhalif çevrelerin her defasında olur olmaz meselelerle yargıyı oyalama amacında olduğunu açıklamasında ifade eden Başkan Koştu, “Bu kötü niyetlilere inat; esnaflarımızın ekmek teknelerine kavuşmalarını engellemek isteyenlere inat; yeni Bergama’mızın şehir merkezini kaba inşaat olarak yıllarca atıl durumda bırakmak isteyenlere inat; var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm bu gelişmeleri kıymetli hemşehrilerimin vicdani değerlendirmelerine ve bilgilerine saygıyla sunuyorum” dedi.