Başkan Koştu, deprem bölgesinde

Asrın felaketi depremin meydana geldiği 11 il arasında bulunan Osmaniye'nin Bahçe ilçesine giden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Menemen Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan ile birlikte incelemelerde bulundu.

Başkan Koştu, deprem bölgesinde
02 Mart 2023 Perşembe 11:06

Başkan Koştu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması yönünde Bahçe ilçesi Kaymakamı Aziz Kayabaşı ve Belediye Başkanı İbrahim Baz ile istişarelerde bulunduklarına dikkat çekti.

Başkan Koştu açıklamasında, "Devlet-millet el ele belediyelerimizin tüm imkanlarını seferber ederek, yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz" dedi.

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