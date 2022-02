Başkan Koştu’dan Millet Bahçesi çağrısı: Davaları geri çekin!

Bergama’da hayata geçirilmek istenen ancak açılan davalarla yargı engeline takılan Millet Bahçesi projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Cumhurbaşkanımızın geniş vizyonu sayesinde Millet Bahçeleri tüm ülke genelinde başlatıldı. Böyle bir projeyi gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Bundan rahatsızlık duymasınlar” dedi ve projeye ilişkin açılan davaların geri çekilmesini istedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, ilçede 80 milyon lira değerindeki yatırımla yapılması planlanan ancak açılan davalarla yargı engeline takılan Millet Bahçesi projesiyle ilgili 14 Eylül Stadyumu içerisinde değerlendirmelerde bulundu. Başkan Koştu, “Son 3 yılda yapmış olduğumuz çalışmalarla Bergama’da büyük yenilik ve gelişmelere imza atıyoruz. Tabii ki bu gelişmeler kolay olmuyor. Bu emeklerin hepsini topladığımızda çok güzel gelişmeler oluyor. Yaptığımız doğalgaz yatırımlarından, TOKİ yatırımlarından, KYK, yol, serbest bölge gibi yatırımlar, OSB’nin büyümesi gibi değişiklikler Bergama’nın geleceğini ekonomisini refahını ve çevresini değiştirecek önemli projeler. Kadim bir kentte yaşıyoruz. Birçok değere sahip, UNESCO Dünya Mirasına sahip bir şehir. Antik Selinos projesini Türkiye’de değil dünyada duymayan kalmadı. Sokak sağlıklaştırması ve yeni restorasyonlarla şehrimizin yeni yüzünü sizlerle tanıştıracağız. Bizim bir sloganımız vardı: 2019 yılında Bergama’ya gelen bir kişi 2024’te Bergama’yı tanıyamayacak. Bergama’nın bütün sorunlarımı çözmeye talip olduk. Bununla ilgili de çok hızlı bir çalışma başlattık. 2020 ve 2021 pandeminin gölgesinde geçti. Yine İzmir depremi birçok değişikliklere yol açtı. Birçok değişiklik işlerimizi kolaylaştırmadı zorlaştırdı. Ama biz her zorluk içinde bir kolaylık olduğuna inanıyoruz” dedi.

Vatandaş inandı oy verdi

Millet Bahçesi projesini 2019 seçimlerinden önce Bergamalılara duyurduklarını kaydeden Başkan Koştu, projenin vatandaşlar tarafından kabul gördüğünü belirterek “Vatandaşlarımız bize inandı ve oy verdi. Çünkü bunu daha önce 2 defa seçim projelerine koymuş olan kişiler bu projeyi gerçekleştiremedi. Hatta 3. seçimde de tekrar aynı projeyi broşürlerine kopyala-yapıştır koydular. Ama vatandaş bu sefer onlara inanmadı. Bize inandı. Şehrin merkezinde 57 bin metrekarelik alanı yeşil alana çeviriyoruz. Burası Millet Bahçesi konseptinde çok güzel, Bergamalı hemşerilerimizin dinleneceği bir proje. Bu projede sosyal donatılar, ticari, yeşil ve spor alanları var. Bu projeye başlarken kimseyi dışlamadık. Herkesin fikirlerini aldık. STK’ları çağırdık ve fikirlerini aldık. Esnaf odalarımızı çağırıp fikirlerini aldık ve not ettik. Meclise grubu bulunan partileri ve ilçe başkanlarını çağırdık. Hepsiyle tek tek görüştük. Bu projeyle ilgili fikirlerini sorduk. Mimarları, mühendisleri ve şehir plancılarının fikirlerini aldık. Geçen 2,5 yıllık süreçte bu projeyi olgunlaştırdık ve yapım aşamasına geldik. Yapım aşamasına geldiğimizde bazı sorunlarla karşı karşıya kaldık ve hala bu sorunlarla uğraşıyoruz. Buranın mülkü alındı. Buranın mülk değeri 100 milyon. Buranın üzerine proje yaptırdık. TOKİ marifetiyle üzerine 80 milyonluk proje yaptı. Bu rakamlar bir ilçe belediyesinin bir büyükşehir belediyesinin yapacağı kolay rakamlar değil. Biz burayı aldıktan sonra projelendirme safhası 1 yıl sürdü. İhale aşamasına geldik ve tamamladık. İhale aşamasından sonra da yapım işi kaldı. Ama bundan sonra karşımıza çok farklı şeyler çıktı. Bu projeyle ilgili gözünün üstünde kaşın var davaları açıldı. Biz bu davalar karşısında mağduruz. Burada 2,5 yıllık emek ve bunun sonunda Bergamalılara kazandıracağımız projede bizler maalesef durmuş durumdayız” diye konuştu.

Kime inanalım?

"Hukuka olan saygımız sonsuz” diyerek açıklamalarını sürdüren Başkan Koştu, “Biz buraya gökdelen, AVM yapmıyoruz bir yeşil alan projesi yapıyoruz. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz dedik. Seçim öncesinde de bunu söyledik. Ama tabii ki bazı planlarda değişiklik olabilir. Biz bunu yapmak zorundayız. Bu alanın güzelleşmesi için bunun yapılması gerekiyordu. Tam da bu aşamada açılan davlar bu projenin durmasına sebep oldu. Esnafı dışarı atıyorsunuz dediler. Bunu milletvekilleri söyledi. Öbür tarafta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer. ‘Hepsi yeşil alan olsaydı itiraz etmezdik’ diyor. E kime inanalım? Bir tarafta hepsi yeşil alan olaydı itiraz etmezdik diyen bir büyükşehir belediye başkanı diğer taraftaysa milletvekilleri esnafı sokağa attın diyor. Hayır. Biz esnafa ticari alan oluşturduk. Şu anda mevcut alanım 2 katı büyüklüğünde ticari alan açtık. Ama bunların hepsini yalan siyasetle boşa çıkarmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

Bergama’ya kaybettiriyorlar

Bergama'nın geleceğinin bazı siyasi emeller uğruna küçük bir grup tarafından heder edildiğini ifade eden Başkan Koştu, “Böyle bir projeyi heder etmesinler. Şu an açılan davalar yüzünden esnaf için açacağımız alanın yapımına da başlayamıyoruz. Esnaf çarşısı dediğimiz alan var, onu da oluşturamıyoruz. Artık özel ve şahsi istekler başladı. Bergama'nın isteği ve talebi ne olacak? Biz herkese yer gösteriyoruz. Biz Bergamalının hakkını da düşündük. Siyaseten küçük olsun benim olsun diye düşünenler Bergama’ya kaybettiriyorlar. Biz büyük olsun diyoruz. Bergama’nın olsun. Herkese alan açıyoruz. Bu alanın bir an önce ayağa kalkması gerekiyor. Biz hukuki mücadelemizi vereceğiz. Tabi ki savunmalarımız yaptık. Proje üzerinde gereken açıklamaları yaptık. Bizim bu bölgede yaptığımız Bergama’ya yeni bir yüz oluşturmak. İki dönemdir yapamadıkları şeyi biz yapıyoruz diye mi çekiniyorlar? Bunu yapıyoruz diye mi bu engellemeler? Hukuku maalesef bu işlere alet ediyorlar. Nasıl alet ediyorlar? Bizim için süre çok önemli. Ülkemize hizmet etmek için zamanla yarışıyoruz. Verdiğimiz sözleri yerine getirmek ve sözünü verdiğimiz projeleri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Vazifemizi, sorumluluğumuzu biliyoruz. Ona göre hareket ediyoruz. Bizde seçim broşürüne yaz sonra da çekmeceye koyup sakla yok. Bizim seçim broşürümüz masamızın üzerinde herkes görebilir. Biz her gün tek tek projelerimiz üzerinde nasıl yapabilirizin peşindeyiz. Seçim kitapçığında yer alan projelerin neredeyse yarısı tamamlandı. Diğer yarısını da inşallah tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Koştu’dan dava açanlara çağrı

Bergama’nın büyümesini, gelişmesini ve değişmesini istediklerini belirten Başkan Koştu, “Bunun önünde nasıl olursa olsun engel varsa bu engelleri de birer birer hukuk devleti çerçevesinde aşarak bu projeleri hayata geçireceğiz ve Bergamalıların hizmetine sunacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben buradan bir kez daha sesleniyorum; açılan davalardan vazgeçmelerini öneriyorum. Bergama’da kişisel, siyasi emeller üzerinden lütfen siyaset yapmasınlar. Biz siyasetimizi hizmet üzerinden yapıyoruz. Ürettiğimiz hizmet üzerinden de siyasi olarak karşılığını bekliyoruz. Ama bu proje ne olursa olsun Bergamalının 25 yıldır beklediği bir proje. Artık sona gelindi. Her şey tamamlandı. Bu gibi engellemeler yüzünden ilerleyemiyoruz. Bunların bir an önce giderilmesi sağlanacaktır. Bergama kazansın istiyoruz” dedi.

“Davalardan vazgeçin”

Bir gazetecinin “Siz CHP’li bir belediye başkanı olsaydınız süreç yine böyle mi işlerdi?” sorusu üzerine Başkan Koştu, “Ben kimsenin niyetini okuyamam. Onlar adına cevap veremem. Ben bu konuyu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ile birkaç defa davalar açılmadan önce görüştüm. Buranın projelerini kendim Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda açıkladım. Projeleri açtım tek tek gösterdim. Ama karşılık bulmadı. Ama kendi iradesi içersinde ama başka siyasi baskılar içersinde o davalar açıldı. Ben diyorum ki bu davalardan vazgeçilsin, Bergama bir an önce bu hizmete kavuşsun” şeklinde konuştu.

Tek mağdur Bergamalı

Bergama'da yapılması planlanan projenin diğer projelerden farkı olduğunu dile getiren Koştu, "Biz bu arkadaşlarla defalarca görüştük. Hiçbir millet bahçesinde olmayan bazı şeyler burada yapıldı. Emsal 0,5'den 10'a çıkardık. Bunlar içinde defalarca Ankara'ya gidip geldim. Bazı şeyleri tabiri caizse deldik. Bizim buradaki amacımız tamamen ticari bir alan oluşturmak değil. Bizim amacımız halkın faydalanacağı bir proje oluşturmak. Biz herkese alan açtık burada. Kimse burada mağdur değil. Tek mağdur proje durduğu için Bergamalı" diye konuştu.

“Rahatsızlık duymasınlar”

Projenin isminin “Millet Bahçesi” olduğu için mi bu tarz bir engellemenin olduğu yönündeki soruya yanıt veren Koştu, "Cumhurbaşkanımızın geniş vizyonu sayesinde Millet Bahçeleri tüm ülke genelinde başlatıldı. Böyle bir projeyi gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Bundan rahatsızlık duymasınlar. Hizmetten rahatsızlık duymasınlar. Sizin yapacağınız yeşil alandan güzel bir projeden neden rahatsızlık duyuluyor?" dedi.

Kaderi Basmane Çukuru’na benzemesin

İzmir'in kalbinde kangrene dönen ve vatandaşlar arasında Basmane Çukuru olarak bilenen alanda yaşanan sürecin Bergama'da da yaşanmasını istemediğini belirten Koştu, "Umarım konuşmayız. Buranın kaderinin Basmane Çukuru ile aynı olmasını istemiyoruz” açıklamalarında bulundu.