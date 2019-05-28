Başkan Mehmet Eriş, Vali'yi ziyaret etti

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. İlçenin genel durumu ve çalışmalar hakkında paylaşımda bulundu.

Seçimlerin ardından ilk kez Vali Erol Ayyıldız'ı ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Eriş, bölgedeki yatırımlar ve projeler konusunda dosya iletti. Ziyaret hakkında bilgi veren Başkan Mehmet Eriş; "Bölgemizin başlıca sorunlarının yer aldığı dosyayı sayın valimize ilettik. Tarım kenti ilçemizde toplulaştırma ve tarımsal sulama konusundaki sıkıntıları, turizmin merkezlerimizden olan Gölcük Mahallesi'ndeki Prenses Otelin işlevlendirilmesi, Bozdağ Mahallesi'ndeki Kayak Merkezi yolunun dar ve çift yönlü kullanılmasından dolayı kışın yoğun buzlanma yaşanmasıyla yaşanan sıkıntıların giderilmesi için alternatif yol açılması konusu ile Ödemiş Gölcük Mahallesi - Salihli Çamurhamamı Mahallesi arasında yol açılması konusunda önerimizi ve taleplerimizi ilettik. Sayın valimiz yöremiz sorunlarını yakından takip ediyor ve sorunlarımızın çözümlenmesi amacıyla bize yol gösterdi. Sorunlarımızı çözme konusunda sayın valimizin rehberliğini çok önemsiyoruz. Desteklerin dolayı ilçemiz adına kendisine çok teşekkür ediyoruz. Valiliğimizin desteği ile Ödemiş'e en iyi şekilde hizmet etmek için hep birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.