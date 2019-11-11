Başkan Oğuz, Ata'nın doğduğu evdeydi

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yılında Selanik'e giderek Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti.

Başkan Oğuz, Ata'nın doğduğu evdeydi
11 Kasım 2019 Pazartesi 15:38

Başkan Oğuz'a eşi Burcu Oğuz ve Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti. Unutulmaz anlar yaşadıklarını söyleyen Oğuz, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Ülkemizin kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün masmavi gözlerini açtığı Selanik'teki evinde bulunmak bizler için gurur vericiydi. Atamızın aydınlattığı yolda yılmadan yürüyüp, devrimlerine ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak için durmadan çalışacağız. Kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun."   

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