Başkan Oğuz muhtarlarla buluştu

Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, İskele URİT Restoran'da düzenlediği toplantıda ilçedeki tüm muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların mahalleleri ile ilgili sıkıntı ve isteklerini dinleyen Başkan Oğuz, yeni seçilen Muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.

Başkan Yardımcıları Ziya Çamsarılıoğlu, Hüseyin Özdemir, Emine Sağlam Baş'ın da katıldığı toplantıda muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Oğuz, "Bugüne kadar birçok muhtarımızla birlikte şahsen sık sık görüşüyorduk. Her zaman birlik içindeydik. Bundan sonra da bu devam edecek. Sizler bizlerin Mahallerimizdeki gözümüz ve kulağımızsınız. Urla yüzölçümü olarak büyük bir kent. Bundan dolayı hepimize çok iş düşüyor. Her birlikte elimizde var olan kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya çalışacağız. Bizlere her zaman ulaşabileceksiniz. Birçok şeyi beraber yapacağız. Mahallelerinizde ne sıkıntılarınız varsa hepsini bizlere aktarın. Bizlerde bu sıkıntıların üzerinde planlamalar yapıp çalışacağız. Sizlerin ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Beni arayın

Muhtarlarla iletişim için bir sistem kuracaklarını belirten Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, değişik alanlarda görevlendireceği personelin Muhtarlarla yoğun temas halinde olacağını kaydetti. Başkan Oğuz, "Arkadaşlarımıza tüm isteklerinizi iletmenizi isteyeceğim. Kendilerine ulaşamadığınız takdirde ikinci telefonda beni arayın. Bu iletişim sistemimizde sürekli sizlerin yanında olacağım" dedi.