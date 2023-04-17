Başkan Pehlivan'dan Asarlık'a havuz müjdesi

Menemen Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla kurduğu gönül sofraları, 2 bin vatandaşın katıldığı Asarlık ile devam etti. Asarlık’a inşa ettikleri Gençlik Merkezi’nin hızla tamamlandığını ifade eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Menemen'imize ilk açık ve kapalı yüzme havuzunu Asarlık’a inşa ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi

İzmir'de Menemen Belediyesi, Ramazan ayında düzenlediği iftar sofralarına dün akşam Asarlık ile devam etti. Asarlık Turgut Özal Bulvarı’nda düzenlenen iftar programına, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ali Rıza Bölük, Yeniden Refah Partisi İzmir Milletvekili Adayları Özbek Taşdemir, Hakan Çenber, Hasan Göl, Eski Asarlık Belde Belediye Başkanı Alaattin Aksak, STK temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlara gül suyu ve şerbet ikramında bulunulduğu iftar programında konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından başlattıkları yardım kampanyasına destek veren tüm Asarlıklı hemşehrilerine gönülden teşekkür etti.



ASARLIKSPOR’A ÖZEL KUTLAMA

Sözlerine özel bir tebrik ile başlayan Pehlivan, “İzmir Nevzat Güzelırmak Süper Amatör Ligi Play-off mücadelelerinden başarıyla çıkan semtimizin takımı Asarlık Spor, Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselerek bizi gururlandırdı. Ben emeği geçen tüm sporcularımızı, kulüp yöneticilerimizi, teknik kadromuzu ve taraftarlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Her daim yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum” dedi. Pehlivan’ın bu kutlamasına tüm Asarlıklılar da alkışlarla destek verdi.

Asarlık için çok güzel projeleri olduğuna dikkat çeken Pehlivan, “Onlardan biri olan Asarlık Gençlik Merkezimiz hızla tamamlanıyor. Gençlik Merkezi binamızı ve içindeki halı sahamızı tamamladık. Şimdi de havuzlarımızın inşasına başladık. Menemen sınırları içerisindeki ilk havuzumuzu Asarlığımıza yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Gençlik Merkezi içinde yer alacak trafik parkurumuz ile aile hekimliği binamız da ihale aşamasında… Kısa sürede bitireceğimiz Gençlik Merkezimiz Asarlığımıza çok yakışacak” diye konuştu.



YOL MÜJDESİ DE VERDİ

Asarlığın tüm yollarını yenilemeye başlayacaklarını da müjdeleyen Pehlivan, şöyle devam etti: “Gerçekleştirdiğimiz ihale sonucu mahallemize 100 bin metrekare parke ve 10 bin metre de bordür taşı döşeme işlemine başlıyoruz. Mahallemize siz kıymetli hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun. Asarlık Deresi’nin, İzmir Çanakkale Karayolu ile Kuzey Ege Otoyolu arasında kalan 1,3 kilometrelik ıslah edilmiş alanda, rekreasyon çalışması başlatıyoruz. Asarlık bölgemize çift yönlü yürüyüş ve bisiklet yolları, spor ve dinlenme noktaları gibi sosyal alanlar kazandıracağız. Ayrıca parklarımızdaki oyun gruplarını yeniliyor, peyzaj çalışmalarıyla da daha güzel bir Asarlık için var gücümüzle çalışıyoruz. Her zaman emrinizdeyim, yanınızdayım. Rabbimden tuttuğumuz oruçların, yaptığımız duaların kabul olmasını temenni ediyorum. Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyor, Ramazan Bayramınızı da şimdiden canı gönülden kutluyorum.”



İftar programının ardından yöre sakinleri ile sohbet eden Pehlivan, yöre halkının yoğun ilgisiyle karşılandı. Menemen Belediyesi’nin iftar sofraları bugün Şehir Parkı’nda Kadir Gecesi Programı ile devam edecek.

