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Başkan Sandal açıkladı: Depremzedeler için önemli anlaşma

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, kentsel dönüşümden faydalanmak isteyen vatandaşlara uygun şartlarda kredi verilmesi süreciyle ilgili İş Bankası ile karara varıldığını belirterek, protokol imzalama işlemleri için son aşamaya gelindiğini söyledi

Başkan Sandal açıkladı: Depremzedeler için önemli anlaşma
23 Mayıs 2021 Pazar 13:24

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, kentsel dönüşüm çalışmalarını pandemi, deprem, sel, fırtına gibi tüm felaketlere rağmen ara vermeden sürdürüyor. Özellikle 30 Ekim'deki İzmir depremi sonrası bu konudaki çalışmalarına hız veren Sandal, hiçbir vatandaşın mağdur olmadan uygun kredilerle güvenli konutlara kavuşması için de yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda Başkan Sandal, vatandaşlara uygun şartlarda kredi sağlanmasıyla ilgili İş Bankası İzmir 1. Bölge Müdür Yardımcısı Gamze Şahin Topcu, finansman yetkilileri Pelin Mat Özcan ve Melda Gökçe ile bir araya geldi. Toplantıda kentsel dönüşüm kredilendirme sürecinde İş Bankası ile karar birliğine varıldı. Protokol imza sürecine geçilen uygulama, imzaların atılmasının artından yürürlüğe girecek.

ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞIN HAKKINI SAVUNMAK

Çalışmalarda önceliğin her zaman vatandaş olduğunu vurgulayan Başkan Sandal, "Vatandaşların haklarını korumak bizim asli görevimiz. Tüm planlamalarımızı yaparken önce vatandaşımızı düşünüyoruz. Bu işin tüm bileşenlerinin hemfikir olduğu en iyi projeyi uygulayacağız ve bunu yaparken de ekonomik anlamda en uygun kredilendirmenin sağlanmasını istiyoruz. Bu nedenle İş Bankası ile yaptığımız görüşmelerimiz olumlu sonuç verdi. Piyasa koşullarında verilebilecek en uygun oranla kentsel dönüşüm kapsamında evini yenilemek isteyen her vatandaşımız bu krediden faydalanabilecek" diye belirtti.

Etiketler; #bayraklı belediyesi #serdal sandal #depremzede #kentsel dönüşüm
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