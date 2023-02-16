Başkan Sandal, afet bölgesinde!

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ilk gününden bu yana sürdürülen yardım çalışmaları hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na detaylı rapor sundu.

Başkan Sandal, afet bölgesinde!
16 Şubat 2023 Perşembe 11:43

Bölgeye ulaştırılan destekler hakkında bilgi veren Başkan Sandal sonrasında Malatya'ya geçerek afet bölgesinde depremzedelerle buluştu, taziye dileklerini iletti. Sandal, "Bu acı hepimizin ve yaralarımızı birlikte sarıyoruz" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA DEPREM RAPORU


Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası Bayraklı'dan yapılan yardım çalışmalarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na anlattı. Depremin ilk gününden itibaren 21 tır ve kamyonlar dolusu yüzbinlerce ihtiyaç malzemesinin afet bölgesine ulaştırıldığını belirten Başkan Sandal, desteklerin aralıksız süreceğini belirtti.

MALATYA'DA DEPREMZEDELERLE BULUŞTU

Başkan Sandal, Ankara'daki görüşmenin ardından depremin vurduğu Malatya'ya geçerek afet bölgesinde depremzedelerle buluştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve milletvekili Polat Şaroğlu ile dağ köylerini ve enkaz bölgelerini gezen Başkan Sandal depremzedelere taziyelerini iletti. İhtiyaç duyulan yardım malzemelerinin tespiti yapıldı ve en kısa zamanda temin edilmesi için çalışma başlatıldı.

"YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Türkiye'yi yasa boğan büyük felaketin ilk gününden bu yana yardım çalışmalarımızı bir an durdurmadık. Bayraklı halkının sağ duyusu ile tırlar dolusu destek malzemesini deprem bölgelerine ulaştırdık. Bugün depremin vurduğu Malatya'dayız. Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba ve Milletvekilimiz Polat Şaroğlu ile afet bölgesinde, dağ köylerinde depremzedelerimizin yanındayız. Bu acı hepimizin ve yaralarımızı birlikte saracağız" dedi

Önceki Haber
Deprem travması için 'hikaye kitabı' ve 'oyun' önerisi
Sonraki Haber
Batur'dan deprem mağduru vatandaşlara: Sizin için buradayız
Depremzede Üniversite Öğrencileri İkinci Bir Mağduriyet Yaşamasın
Depremzede Üniversite Öğrencileri İkinci Bir Mağduriyet Yaşamasın
0
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nden deprem tepkisi: Acılara sebep olanlardan hesap sorulacak
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nden deprem tepkisi: Acılara sebep olanlardan hesap sorulacak
0
Batur'dan deprem mağduru vatandaşlara: Sizin için buradayız
Batur'dan deprem mağduru vatandaşlara: Sizin için buradayız
0
İzmirli gönüllülerin mesaisi sürüyor
İzmirli gönüllülerin mesaisi sürüyor
0
İzmir’den afet bölgesine uzanan yardım koridoruna destek yağıyor
İzmir’den afet bölgesine uzanan yardım koridoruna destek yağıyor
0
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden deprem bölgesindeki çiftçilere yem desteği
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden deprem bölgesindeki çiftçilere yem desteği
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.