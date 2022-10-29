Başkan Sandal, "Atatürk devrimlerini sonsuza kadar koruyacağız"

Cumhuriyet'in 99'ncu yıl dönümünü hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlayan Bayraklı Belediyesi, 100. Yılın Şafağında Cumhuriyet Sergisi'ne de ev sahipliği yaptı. Ulu Önder Atatürk'ün az bilinen fotoğraflarının sergilendiği etkinlikte, İzmirli Gazeteci Hasan Tahsin Kocabaş da söyleşi gerçekleştirdi. Başkan Sandal "Canımız pahasına da olsa, cumhuriyetimizi koruyacağız! Korkmadan, yılmadan mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi

Bayraklı Belediyesi tarafından, hafta boyunca süren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Atatürk ve Cumhuriyet" temalı sergi açıldı, "100. Yılın Şafağında Cumhuriyet" konulu söyleşi gerçekleştirildi. Süvari Yüzbaşı Şerafettin Kültür ve Hizmet Merkezi'ndeki etkinliğe Başkan Sandal, Gazeteci Hasan Tahsin Kocabaş, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, muhtarlar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları ve 99 yıl içindeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ait tarihi fotoğrafların yer aldığı serginin açılış kurdelesi Başkan Sandal ve katılımcılar tarafından kesildi. 10 Kasım'a kadar gezilebilecek sergi, cumhuriyet sevdalılarının beğenisini kazandı. Açılışın ardından gerçekleşen söyleşide; Gazeteci Hasan Tahsin Kocabaş, tarihsel veriler ışığında cumhuriyetin önemini ve gündemi değerlendirdi.

CANIMIZ PAHASINA DA OLSA...

Etkinlikte konuşan Başkan Sandal, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz ve bu dönemde hepimize görevler düşüyor. Cumhuriyet, Atatürk'ün de dediği gibi 'kimsesizlerin kimsesidir'. Bunu doğru algılamalıyız. Ayağında ayakkabısı olmayan, sırtında cephanesiyle yiyecek yemeği olmayan insanların bu ülkeyi elde etme mücadelesini iyi anlamalıyız. Birilerinin oynadığı oyunları bozmak zorundayız. Hiçbir şeyden yılmadan, korkmadan, dimdik duracağız ve bu cumhuriyeti, cumhuriyet düşmanlarına canımız pahasına da olsa teslim etmeyeceğiz" dedi.

BU ÜLKENİN GENÇLERE İHTİYACI VAR

Kocabaş, "Bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felaket demografik tehdittir. Çünkü ne zaman patlayacağı ve tehlike yaratacağı belli olmaz. Cumhuriyetin 99'uncu yılında geriye dönüp baktığımızda özeleştiri yapmalıyız. Okuduğumuz gazeteden, takip ettiğimiz yayınlara, sosyal medyadaki gereksiz paylaşımlarla yaratılan bilgi kirliliğine çok dikkat etmeliyiz. Daha fazla araştırmalı, okumalı ve sorgulamalıyız. Bilimin dışında yol gösterici yoktur" dedi. Gençlere 'umudunuzu asla kaybetmeyin' tavsiyesinde bulunan usta Gazeteci, "Gençler korkmamalı. Doğruları söylemekten çekinmemeli. Ailelerinizin, bu ülkenin size ihtiyacı var. Başka Türkiye yok. İnadına okuyun, sorgulayın, tartışın" diye konuştu.

BAYRAKLI BELEDİYESİ MANDOLİN ORKESTRASI COŞTURDU

Ayrıca, hafta boyu süren etkinlikler kapsamında Bayraklı Belediyesi Mandolin Orkestrası da Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu'nda öğrencilere konser verdi. Şef Uğur Sayınbatur yönetiminde sahne alan orkestra şarkılar, türküler ve marşlarla cumhuriyet coşkusu yaşattı. Öğrenciler, emekli opera sanatçısı Hülya Şahin'in ve koronun söylediği şarkılara eşlik etti. Bülent Yazıcı'nın baş mandolinci olarak yer aldığı mandolin orkestrası konseri çocuk korosunun seslendirdiği İzmir Marşı ile sona erdi.