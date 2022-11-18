Başkan Sandal: Biz güçlü bir aileyiz

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yerel seçimlerden bu yana yapılan çalışmaları ve devam eden projeleri CHP Meclis Grubu ve CHP Bayraklı İlçe Yönetimi ile paylaştı. Başkan Sandal “Bayraklımıza yeni bir kimlik ve değer kazandırmak için özveri ile durmadan çalışıyoruz. Mesai arkadaşlarımı kutluyor, arkamızda duran parti örgütümüze teşekkür ediyorum” dedi

Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen birlik ve dayanışma buluşmasına CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, CHP’li meclis üyeleri, Bayraklı İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile belediye bürokratları katıldı. Belediye başkan yardımcılarının yaptığı sunumlarda, belediyenin mali tablosu, vatandaşa yönelik sosyal yardım hizmetleri, kültürel aktiviteler, planlama süreçleri, yerel seçimlerden bu yana hayata geçirilen fiziki projeler ile devam eden çalışmalar hakkında bilgi verildi.

“DURMADAN İLERLEYECEĞİZ”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Göreve geldiğimizde, Bayraklımıza yeni bir kimlik kazandırmayı ve ilçemizi cazibe merkezi haline getirmeyi hedefledik. Bunu da ‘İzmir’in kalbi’ vizyonumuzla güçlendirdik. Pandemi, deprem ve sele rağmen mali yapımızı sağlamlaştırdık. Ekonomik istikrarı yakalayarak iş barışını sağladık. Planlama çalışmaları sayesinde, ilçemizin 50 yılına ışık tutacak adımlar attık. İzmir’in en büyük Kent Meydanı’nı da yakın zamanda ilçemize kazandıracağız. Gelinen bu noktada, iyi niyetle, güzel işler başardığımızı görüyoruz. Kronik hale gelen sorunlarımızı teker teker çözüyoruz. Yolumuza taş koymaya çalışanlara aldırış etmeden, birlik ve dayanışma içinde ilerlememizi sürdüreceğiz. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Özveri ile çalışan tüm mesai arkadaşlarımı kutluyor, bize güvenen ve arkamızda duran meclis grubumuza ve parti örgütümüze teşekkür ediyorum” dedi.