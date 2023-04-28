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Başkan Sandal: “Çarşı, pazara ateş düştü”

Başkan Sandal: “Çarşı, pazara ateş düştü”
28 Nisan 2023 Cuma 12:25

Genel seçimler öncesi mahalle gezilerini hızlandıran Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal Osmangazi Mahallesi’ni ziyaret etti. Esnafın ve vatandaşların hayat pahalılığına yönelik şikayetlerini dinleyen Başkan Sandal “Çarşıya pazara ateş düşmüş, vatandaşlar bir kuru soğana muhtaç olmuş. Bizim halkımız bunu yaşamaya mecbur değil. Bu düzen değişecek. Üreten ve ekonomisini büyüten bir ülke olacağız” dedi.

3 GÜNDE 40 KM YÜRÜDÜLER

Yaklaşan genel seçimler öncesi mahalle gezilerini sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Osmangazi Mahallesi’nde esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti. Son üç günde 40 kilometre yürüyerek ilçe sokaklarını gezen Başkan Sandal’a, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, CHP Bayraklı gençlik ve kadın kolları da eşlik etti. Dükkan sahiplerinin ve vatandaşların hayat pahalılığına ilişkin şikayetlerini dinleyen Başkan Sandal, Muhtar Erol Güdücü, Osmangazi Spor Kulübü ile Çıldırlılar Derneği ve Hanaklılar Derneği'ni de ziyaret etti.

BU DÜZEN DEĞİŞECEK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Ülke olarak zor dönemden geçiyoruz ve vatandaşın alım gücü fazlasıyla düştü. Tarımda, sanayide, ithalatta, ihracatta, ekonomide köklü değişime ihtiyaç var. Çarşıya pazara ateş düşmüş, esnaf kan ağlıyor. Bizim halkımız bunu yaşamaya mecbur değil. Üreten ve ekonomisini büyüten bir ülke olacağız. Atatürk ilke ve devrimlerinden, cumhuriyet değerlerinden yana bir anlayışla çocuklarımız için güzel bir gelecek oluşturacağız. Bu ülkenin vatandaşını bir kuru soğana muhtaç edenlere karşı el ele vereceğiz ve bu düzeni değiştireceğiz” dedi. 

Etiketler; #Serdar Sandal #bayraklı belediyesi
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