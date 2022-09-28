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Başkan Sandal, Çay Mahallesi’ni ziyaret etti

Bayraklı’da yürütülen belediye çalışmalarını yerinde incelemek ve sorunları ilk ağızdan dinlemek için mahalle ziyaretlerini sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Çay Mahallesi’ni gezdi. Esnaf ve ev ziyaretlerinde bulunuldu. Başkan Sandal “Bayraklı'nın her sokağında çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi

Başkan Sandal, Çay Mahallesi’ni ziyaret etti
28 Eylül 2022 Çarşamba 11:52

Bayraklı’da uzun zamandır süren mahalle gezilerinin son adresi Çay Mahallesi oldu. Başkan Serdar Sandal’a CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, mahalle muhtarı Sabri Yılmaz, belediye bürokratları ve parti yöneticileri eşlik etti. Ev ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Sandal, daha sonra muhtarlık ve esnaf ziyaretleri yaptı. Sorunları ve önerileri dinleyen heyet, mahallenin eksiklerini de yerinde tespit ederek çözüm için çalışmaları başlattı.

“ÇÖZÜLEMEYECEK SORUNUMUZ YOK”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Çalışma arkadaşlarımızla beraber bir süredir mahallelerimizi ziyaret edip esnaf ve yurttaşlarımızla bir araya geliyoruz. Talep, öneri ve sorunları birinci ağızdan dinleyip, çözümler üretiyoruz. Hedefimiz; daha yaşanabilir, modern ve her alandaki başarılarıyla ön plana çıkan örnek bir ilçe oluşturmak. Birlik olduğumuz sürece çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok. Bayraklı, doğru planlama ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile yepyeni bir vizyon kazanacak. Bunu birlikte başaracağız” dedi.

Etiketler; #izmir #Serdar Sandal #bayraklı belediyesi
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