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Başkan Sandal, Çiçek Mahallesi'ni ziyaret etti

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Çiçek Mahallesi'nde belediye çalışmalarını yerinde inceleyerek, esnaf ve vatandaşla buluştu. Başkan Sandal, "Yarınlara daha yaşanabilir ve modern bir Bayraklı bırakacağız. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz " dedi

Başkan Sandal, Çiçek Mahallesi'ni ziyaret etti
18 Eylül 2022 Pazar 11:47

Belediye çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldiği mahalle ziyaretlerini sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal,  bu kapsamda Çiçek Mahallesi'ni ziyaret etti. İlk olarak Muhtar Zeki Çelik ile bir araya gelen Başkan Sandal, mahallenin ihtiyaçları ile ilgili bilgi aldı, yapılanları ve yapılacakları anlattı. Daha sonra Başkan Sandal, parti örgütü ve belediye bürokratlarıyla birlikte esnafı gezdi, ev ziyaretlerinde bulundu. Başkan Sandal'a CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri ile bürokratlar da eşlik etti.

DAHA YAŞANABİLİR BİR BAYRAKLI

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçemizin her köşesi bizim için değerli ve aynı öneme sahip. Her sokağımızda, her caddemizde neye ihtiyaç varsa imkanlarımız ölçeğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eşitlikçi, adil ve ortak aklın hakim olduğu bir sosyal belediyecilik anlayışıyla yarınlara daha güzel bir Bayraklı bırakmak istiyoruz. Bu kapsamda parklarda, yollarda, kaldırımlarda, altyapıda ve kentsel dönüşümde üzerimize düşeni her zaman yapmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir sorun yok. Biz her geçen gün büyüyen, güçlü bir aileyiz" dedi.

Etiketler; #izmir #bayraklı #çiçek mahallesi #Serdar Sandal
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