Başkan Sandal: "Çocuklar gözümüzün nuru"

Bayraklı Belediyesi, 'Dünya Çocuk Hakları Günü' dolayısıyla düzenlenen söyleşide İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'i ağırladı.

Çocuklara haklarının anlatıldığı etkinlikte dünyaya örnek bir kent yaratmak istediklerini ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Çocuklar gözümüzün nuru. Bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz. Bize düşen çocuklarımızın haklarını korumak ve saygı duymak" diye konuştu. Bayraklı Belediyesi Osmangazi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti. Çocuklar için hazırlanan programda minikler ilk olarak hayal ettiklerini resmetti. Söyleşiye Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yanı sıra İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel de konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğünü Tiyatro Eğitmeni Kerem Yalçın'ın, sunuculuğunu İrem Kaptan'ın yaptığı etkinlikte Ege Karyelioğlu ile Şevval Nehir Altan da çocukları temsilen konuşmacılara sorular yöneltti.

Geleceğimiz sizsiniz

Etkinlikler kapsamında kendisini ziyarete gelen çocuklar başta olmak üzere yeni nesil gençliğin haklarını iyi bildiğini vurgulayan Başkan Sandal, "Bize düşen çocuklarımızın haklarına saygı göstermek ve korumak. Önceliğimiz çocuklar. Biz Bayraklı'yı 'Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti' yapmak istiyoruz. İzmir'e, Türkiye'ye ve dünyaya örnek olabilecek bir kent oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kentin çocuklarla anılmasını istiyoruz. Planladığımız Bayraklı'yı, parklarından bahçelerine, oyun alanlarından kreşlere diğer eğitim alanlarına kadar yenileyeceğiz. Sizlere fayda sağlayacak bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz. Çocuklar bizim göz nurumuz, geleceğimiz. Sizlerin bu gününü kutluyorum" dedi.

En çok sizin için çalışıyoruz

Çocuklara haklarından bahseden İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel de, "Hepiniz ayrı ayrı çok güzelsiniz. Baro ne işe yarar bilen var mı aranızda? Baro, insanlar hangi haklara sahip, bu hakları nasıl korur ve geliştirirler, hakları yendiğinde bu hakları nasıl talep ederler gibi konularda çalışan avukatların yer aldığı bir kurumdur. İzmir'de yaşayan herkes için ama en çok da siz çocuklarımızın hakları ihlal edilmesin, ortadan kaldırılmasın diye çalışıyoruz. Hepinizin hakları var. Çalışmama, oynama, özgürlük, eğitim alma, barınma gibi bir çok hakkınız var ve bizim görevimiz sizin bu haklarınızı koruyarak, ihlal edilmemesi için mücadele etmek" diye konuştu. Etkinlikte çocuklar akıllarındaki soruların da yanıtını buldu. Minikler başkanlara tuttukları takımları, mesleklerini, projelerini, hedeflerini ve yapmak istediklerini sordu.

Çocuklar çizdi veliler bilgilendirildi

Öte yandan, etkinlik öncesi çocuklar tarafından çizilen resimlerin gerçekte ne anlatmak istediği velilerine Uzman Psikolog Merve Yağcı tarafından anlatıldı. Yağcı, çocukların hayal dünyasında geliştirdiği figürlerle aslında neler anlatmak istediklerini yorumlayarak, aileleri bilgilendirdi. Veliler, bilgilendirme toplantısındayken çocuklar da yüz boyama etkinliğinde eğlendi.