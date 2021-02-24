Başkan Sandal, çocuklarla birlikte fidan dikti

Bayraklı’nın daha yaşanabilir hale gelmesi ve gelecek nesillere daha yeşil bir Bayraklı bırakmak için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, özel gereksinimli çocuklar ve sporcularla beraber fidan dikti. Pandemi kuralları çerçevesinde bir araya gelen çocuklar, elleriyle çam fidanlarını toprakla buluşturmanın heyecanını yaşadı

Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Spor İşleri Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen fidan dikim etkinliği Org. Nafiz Gürman Mahallesi’nde bulunan Dünya Barış Anıtı’nın alt bölümlerinde gerçekleşti. "2021'de bir iyilik de sen yap sloganıyla hareket eden" özel gereksinimli çocuklar ve Bayraklı Belediyesi sporcusu yaklaşık 100 kişi Başkan Sandal ile birlikte çam fidanlarını toprakla buluşturdu, can suyu verdi. İnsana, doğaya ve topluma faydalı faaliyette bulunmak, çocuklara ağaç ve toprak sevgisini aşılamak, bu bilincin artmasına katkı sağlamak ve yarınlara daha yeşil bir Bayraklı bırakmak amacıyla düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte belediye futbol takımı sporcusu Hasan Karaca duygu ve düşüncelerini içeren konuşma yaptı. Başkan Sandal’a çocuklara verdiği destek ve imkanlardan dolayı teşekkür eden Karaca, fidan diken tüm arkadaşlarından diktikleri fidana isim vermelerini ve ağaç olana kadar da sahip çıkmalarını istedi. Daha sonra başarılı sporculardan Damla Ayaz, ‘Günaydın Doğa’ isimli şiirini okudu.

"2021'DE BİR İYİLİK DE SEN YAP"

Ayrıca çocuklar ve sporcular; “2021'de bir İyilik de sen yap", Bir fidan, bir gelecektir. Geleceğimiz için fidan dikin”, “Çevremizdeki yeşil alanlara sahip çıkalım”, “Heyelan ve sel olmasını istemiyorsak, ağaçlarımızı koruyalım”, Bugünün bir fidanı yarınların nefesi demektir” yazılı dövizlerle doğa sevgisi konusunda farkındalık yarattı. Başkan Sandal, duyarlılıklarından dolayı tüm çocuklara ve öğrencilere teşekkür ederek, doğaya sahip çıkmalarını istedi.



