Başkan Sandal'dan depremzedeler için Erdoğan'a çağrı

30 Ekim'de meydana gelen İzmir depremi sonrasındaki süreç, yapılan çalışmalar ve izlenen yol haritasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek istedi

FATİH ÖZKILINÇ- Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 30 Ekim'de meydana gelen İzmir depremi sonrasındaki süreç, yapılan çalışmalar ve izlenen yol haritasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayraklı Belediyesi Meclis toplantı salonundaki toplantıya Sandal’ın yanı sıra İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda konuşan Bayraklı Belediyesi Başkanı Serdar Sandal, kentsel dönüşüm kredi faizlerinin yüksek olduğunu ve depremzede vatandaşların bu kredi miktarlarını ödeyemez durumda olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanına sorunun çözülmesi için çağrıda bulundu.

Depremden önce yapılan binaların temelleri sıkıntılı



Deprem sonrasında yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Sandal, “30 Ekim’de yaşadığımız depremde 117 canımızı kaybettik. 28 tanesi çocuklarımızdı. 7 binamız yıkıldı. Çevresinde 71 bina yıkıldı. İlçemizde 108’i ağır 129 ağır bina mevcut çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor bir ay içinde ağır hasarlı binalar yıkılmış olacak. Bayraklı Belediyemiz enkaz kaldırma, arama kurtarma çadırların kurulması, konutlara yerleştirme sürecinde üzerinde düşeni yaptığımıza inanıyorum. Vatandaşların takdirini kazandığımıza dair takdirlerimiz var. CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na olmak üzere; Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e, Valilik, Emniyet ve Kolluk kuvvetlerimize, Grup başkan vekillerimize teşekkürü borç biliyorum. Metropol ilçe belediye başkanlıklarına, arama kurtarma ekiplerine de vatandaşlarımız adına şükranlarımızı sunuyorum. Bir diğer borcumuz da Bayraklı’daki muhtarlarımıza. Tüm çalışmalarımızda 900’e yakın personellerimize emek ve çabaları için teşekkür ediyorum. Enkaz süreci çadır, ve geçici konut süreçlerinin dışında Bayraklı Belediyesi olarak üzerimize düşen süreci siyasi amaç olmadan yaptık. Yıkılan konutlarımızla ilgili meclisimizden oy birliği ile çıkan mevcut imar haklarının korunması ve yüzde on imar hakkı iki gerekçe ile reddedildi. Usul ve esaslar ve Çevre ve Şehircilik onayı alarak yeni bir taslak ile geçmesi yönündeydi. Ama daha sonra da usul ve esas içeren plan notunu Meclis’ten geçirdi. Bayraklı Belediyesi 8 gün içerisinde üzerine düşeni yaptı ve plan ve usullere uygun şekilde geçirdi. Aynı günde askıya çıkardı ve yürürlüğe girdi. Bu plan notuyla mecbur metrekare korunması, kat sıkıştırma ile oluşan aksaklığı telafi edilmesi ve mevcut haklarının korunması ile ilgili çalışmalar içeriyor. Bayraklı Belediye olarak binaların hasar durumunda ziyade riskli yapı olup olmadığı ile ilgiyiz. Hasar durumu birazcık gözlemsel bir sonuç. Az hasarlı gözüken bir bina depremde yıkıldı. Temel önceliğimiz binaları risk analizini yapıp bu dönüşüme dahil etmek. Orta hasarlı binaları güçlendirilmesi ile ilgili çalışmaları 7,5-10 metre arasında; denizin gelgitleri ile oluşmuş bir zeminden bahsediyoruz. Deprem öncesi yapılan konutların temel ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Yaklaşık bu metrekarelerle daha sağlık ve nitelikli konutların elde edilmesinin mümkün olduğu düşünüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı’ndan destek istedi



Kredi faizlerinin yüksek olmasının depremde mağdur olan vatandaşları olumsuz etkilediğini kaydeden Sandal, “Söz konusu plan notu tüm siyasi partilerin katılımıyla hazırlandı. Çevre ve şehircilik bakanımızın bilgisi dahilinde hazırlanmış bir plandır. Herkesin hep birlikte yaptığı bir işlem bu aslında. Ben burada kamusal anlamda üzerine düşeni yapıp yapmamakla ilgili bir endişe içerisinde değilim. Önemli olan sorunu doğru tespit edip ilgili kurumlara bildirebilmek. Asıl sıkıntı mevcut kredinin yüksekliğiyle ilgili. Ortalama yüzde 1. Geri ödemesi yapabilecek durumda değil vatandaş. Bu bir sorun. Biz bunun çağrısını yapıyoruz. Böyle bir mağduriyetimiz var. Bankaların ve bizim bu meseleyi çözebilme şansımız yok. Pandemiyle belirginleşen ekonomik sıkıntılarımız depremde zirve yaptı. Bayraklı’daki yurttaşlarımız adına, riski binaların yıkılıp yeniden yapılması sürecinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca yıkılıp yapılan binalardaki hak sahiplerine tanınan; 2 yılı ödemesiz, 18 yıl sıfır faiz uygulanmasını deprem bölgesindeki riskli tüm binaları kapsayacak şekilde düzenlenmesini talep ediyorum. Yapılabilir bir iş mi? Evet, yapılabilir bir iş. Sayın cumhurbaşkanın destekleri bekliyoruz diyoruz. Kurumlar arası tartışmalarla veya meseleyi siyasi alana çevirirsek kuru siyaset yapmış oluruz. Yıkılan binada farklı siyasal görüşlerden, inançlardan, kimliklerden insanlar var. Bizim derdimiz tüm vatandaşlarımızın bir an önce evlerine geri dönmesini sağlamak. Manavkuyu ve Bayraklı’da dolaştığınız zaman içiniz yanıyor. Bu sürecin hiçbirinde olumluluklar ve olumsuzluklar dahil olmak üzere asla siyasi polemiğe girmedim, kurumlar arası tartışmalara girmedik. Sağlıklı diyalog önemli. Çünkü burada sorunu olan vatandaş. Biz doğru diyaloğu geliştirirsek süreç biraz daha sağlıklı yürür. Bayraklı’da olan bu planlama tüm ülkeye örnek olacak bir çalışma. İşin sonuna geldik. Kredi işine de sayın cumhurbaşkanı el atarsa çözmüş olacağız diye düşünüyorum. Deprem sürecinde tüm kurumlar, bürokrasi, valilik, kolluk kuvvetleri dahil herkes elinden gelenin fazlasını yaptı. Eksik ya da yanlış yaptın cümleleri bence doğru değil. Faiz oranları gittikçe artmış. Yüzde birlik faiz vatandaşa ağır geliyor. Biz de devlet büyüklerimizden vatandaşımız adına bir destek bekliyoruz” diye konuştu.

Başkan Sandal’dan odalara çağrı



Başkan Sandal, odalara da çağrıda bulunarak, mevzuatın gerekçe gösterilerek vatandaşların mağdur edilmemesini istedi. Serdar Sandal, “Plancılar odasına çağrımız var. Mevzuatı gerekçe gösterip mağdur vatandaşların mağduriyetini lütfen bir kat daha arttırmayın. Yüzde 80’i emekli yurttaşların. Gelir durumları sınırlı. Bu yurttalar farklı bir şey istemiyorlar. Mevcut metrekarelerin korunmasını istiyorlar. Hukuki gerekçelerle lütfen mağduriyeti arttırmayın” şeklinde konuştu.

Öncelikli işimiz vatandaşın derdini ve sıkıntısını çözmek

Süreci polemiğe girmeden çözmek için uğraştıklarını dile getiren Başkan Sandal, “Hasarlı binaların tespiti, yıkım bir süreç. Ufak tefek aksamalar olabilir. Bina ağır hasarlı, yıkılacak, kapıda polis bekliyor. O haliyle yıkılırsa 6306 dışında kalıyor. Vatandaş binaya giremiyor, risk nedeniyle. Bu sorunu kavga ederek çözemezdik. Çevre ve şehircilik müdürlüğü ve bakanlık ile defalarca oturup konuştuk. Bir anda patır patır izin verildi riskli yapıların yıkılmasına. Hiçbir polemiğe girmeden öncelikli işimiz vatandaşın derdini ve sıkıntısını çözmek. İnşallah bir an önce sağlıklı ve nitelikli binalarına girerler” temennisinde bulundu.