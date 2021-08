Başkan Sandal'dan depremzedeler için kredi çağrısı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı Belediyesi'nin ücretsiz kentsel danışmanlık hizmeti verdiği depremzede vatandaşlarla birlikte yapımına yeni başlanan konutların temel atma töreninde buluştu

Manavkuyu Mahallesi 275/13 Sokakta gerçekleşen temel atma törenine depremzede vatandaşlar, yüklenici firmanın temsilcileri, belediye meclis üyeleri, CHP Bayraklı İlçe Yöneticileri, muhtarlar ve belediye çalışanları katıldı.

Yaşanan son depremin ilk gününden itibaren depremzedeleri bir an yalnız bırakmayarak tüm sorunlarıyla yakından ilgilenen Başkan Sandal, "Bu konuda da yetkilerimiz çerçevesinde her zaman üzerimize düşeni yaparız. Ben sizin yanınızdayım. Tek dileğimiz bir an önce kalıcı, sağlıklı ve güvenilir evlerinize kavuşmanızdı, bugün burada bunun ilk adımını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bugün bizim için çok kıymetli, Bayraklımız için çok kıymetli. Ve bugün aslında bütün kayıplara rağmen yeniden bir filizlenmenin ilk günü. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Mülk sahiplerine, müteahhit firmalara teşekkürlerimi sunuyorum. Biz çok büyük bir afeti hep birlikte atlattık. Atlattığımız bu süreç tüm Türkiye'ye örnek oluşturacak bir süreç. Halen bir sürü afet, bir sürü sıkıntı birçok yerde yaşanırken biz Bayraklı'daki süreci Bayraklı'daki yurttaşlarımızla beraber, büyükşehir belediyelerimizle birlikte, kamuyla beraber, el birliğiyle çözüp bir tarafa bıraktık. Şimdi işin en zor kısmındayız." dedi.

"Depremin Siyasete Alet Edilmesine İzin Vermeyeceğiz "

Başkan Sandal, tüm sürece siyaseti bulaştırmadan ilerlemeye çalıştıklarını, önceliklerinin her zaman depremzede vatandaşların olmasına rağmen depremi istismar eden siyasetçilerin ortaya çıktığını ifade etti. Vatandaşların imar artışı talepleri doğrultusunda Bayraklı Belediyesi'nin ilk plan notunu geçirdiğinde ada bazlı %10 imar artışını büyükşehire gönderdiklerini fakat siyasi uzlaşma olmadığı için plan notunun reddedildiğini belirten Serdar Sandal; "Bayraklı Belediyesi verilen beş ay süreye rağmen, beş aylık süre sonunda yaklaşık sekiz aylık bir süreci kapsayan süreci sekiz günde halletti. Bu, bizim bürokratlarımızın işin ne kadar arkasında durduklarının, nasıl takip ettiklerinin, sürece nasıl hakim olduklarının göstergelerinden bir tanesi. Sıra siyaset gütmeden, ayrımcılık yapmadan tüm yasal boşlukları doldurmakla görevli siyasilerde, hükümetimizde, kamu kurumlarımızda...

O yüzden buradan soruyorum; "Ayinesi iştir kişinin, güzel vaatler dışında; Bayraklı Belediyesi olarak yedi uygulama alanında yaptığımız çalışmaları hala kentsel dönüşüm ifadesiyle çarpıtacak mısınız? Siz bu yedi uygulama alanında bugüne kadar ne yaptınız, bundan sonrasında ne yapacaksınız? " diye konuştu.

Başkan Sandal'dan Hodri Meydan!

Burada amacın vatandaşımızın mağduriyetini minimum seviyeye indirmek olduğunu, vatandaşın zarar görmeden, imkanlar ölçeğinde asıl konutlarının metrekaresi oranında, herhangi bir hak kaybı yaşamadan kalıcı konutlarına yerleşmeleri belirten Başkan Sandal; "Bunun kavgası ve mücadelesi içindeyiz. Buradan bir çağrıda bulunuyorum. Vatandaşın derdi siyasi polemiklerle çözülmez, kavgayla çözülmez, gürültüyle çözülmez. Vatandaşın derdi belli. Birinci dert: kredi... Ekonomik kriz var, pandemi var, bozulan piyasa var, deprem mağduru vatandaşlar var; önce bu vatandaşların şu kredi sorununu bir çözelim. Öngörülen iki yüzbin TL'lik kredisi bu sorunu çözmeye yetmiyor. Bu binadaki vatandaş iki yüz bin TL verip evini yaptıramıyor. Bir defa miktarı düşük. İkincisi faiz oranı yüksek. O zaman gelin el birliğiyle madem biz bu davayı hep birlikte çözeceğiz kredi miktarını arttıralım, afet kapsamında sıfır faizle diğerlerinde olduğu gibi, iki yıl ödemesiz, 15 yıl, sonra sıfır faizle vatandaşlarımız ödesin. Geriye emsal artışı mı kalıyor? Siz bakanlık olarak bunu yapacağınızı mı söylüyorsunuz? Valla size namus şeref sözü ; belediyeden ben geçireceğim. Hodri meydan siz de imzalayın!!! Ben bir öğretmen çocuğuyum. Yoksulluğun ne olduğunu bilirim, parasızlığın ne demek olduğunu bilirim, çaresizliğin ne demek olduğunu bilirim ve bu mahallede yaşayanlar, Adalet Mahallesi'nde yaşayanlarla, Mansuroğlu Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla aynı siyasi dokunun, aynı ekonomik dokunu bir evladıyım. Biz üzerimize ne düşüyorsa hepsini isteyerek, canı gönülden sonuna kadar yerine getiririz. Bir daha çağrımı yineliyorum; gelin faizle ilgili, kredi miktarıyla ilgili, süresiyle ilgili yasal düzenlemeyi meclisle mi geçiriyorsunuz, KHK ile mi geçiriyorsunuz; bir an önce bu meseleyi çözün. Gelin bu anlamdaki yasal boşlukların tamamını doldurun. Biz de üzerimize düşen ne varsa devamını sağlayalım." dedi.

"Bayraklı Belediyesi ve Başkanınız Olarak Her zaman Yanınızdayız"

Süreçten umutlu olduklarını belirten Başkan Sandal; "Bugünkü adımdan sonra tüm süreç parça parça büyüyecek, diğer arkadaşlarımıza da model olacak. Başlangıç çok önemli, sanıyorum arkadaşlarımız bugün üç ruhsat daha vermişler. Ağır hasarlı 61 binamız var. Bir yıl içerisinde bunlara başlayabilirsek vatandaşımızın da mağduriyetini gidermiş oluruz. Üzerimize düşen neyse sonuna kadar yapacağız. Bazen imarda ufak tefek gecikmeler var. İnanın lehinize olan gecikmeler. Kitlenin yerleşmesinden diğer alanlara, metrekare kayıplarına kadar inanın arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar, üç beş günlük gecikmelere bakmayın. Sağlam bir zeminde sağlam bir plan notuyla, sağlam bir yapıyla evraklarınızı sizlere teslim etmeleri gerekiyor. O yüzden bu gecikmeleri biraz normal karşılayın. Ama benim telefonum hepinize açık arkadaşlar. Bir sıkıntınız olduğunda sıkıntı duyduğunuzda her zaman yanınızda olacağımı belirtiyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum, sağ olun, var olun. Yaşadığımız deprem felaketinin ilk gününden bugüne dayanışma içinde; üzerimize düşen ne varsa yerine getirdik, fazlasını da yapmaya hazırız. Temelini attığımız konutlarda tüm vatandaşlarımız sağlıklı ve güven içinde otursun...Herkese hayırlı olsun..."diyerek sözlerini sonlandırdı.

Başkan Sandal konuşmasının arkasından depremzede vatandaşlar ve yüklenici firmanın temsilcileriyle birlikte temel atma törenini gerçekleştirdi. Konutlarının temelinin atılması sırasında duygusal anlar yaşayan deprem mağdurları Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve Bayraklı Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu.