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Başkan Sandal'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Her zaman yanında olacağız

Başkan Sandal'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Her zaman yanında olacağız
10 Mayıs 2022 Salı 11:53

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, hafta sonu küçük bir ‘Anadolu’ turu yaptı. Vatandaşlarla bir araya gelen Sandal, hemşehri derneklerinin bahar kutlamalarına da katıldı. Bir açıklama yapan Sandal, Kılıçdaroğlu'nun "Ya bana katılın, ya önümden çekilin" sözlerini hatırlatarak, "Bütün gücümüz ve irademizle her zaman yanında olacağımıza söz veriyoruz” dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının baharı karşıladığı etkinliklerde, farklı şehir ve kültürlerden binlerce yurttaşla buluşan Başkan Sandal, birlik ve dayanışmanın önemine değindi. Yöresel lezzetlerin tanıtıldığı etkinliklerde tüm vatandaşlara karanfil dağıtan Başkan Sandal, Eskişehirli, Çorumlu, Giresunlu ve Tuncelili hemşehri dernekleri ile buluştu. Türkiye’nin her köşesinden insanlar Bayraklı’da uyum içinde yaşamanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

“BÜTÜN GÜCÜMÜZLE KILIÇDAROĞLU’NUN YANINDAYIZ”

Dersimliler Kültür ve Dayanışma Derneği’nin davetinde konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Bayraklı’da, İzmir’de farklı memleketlerden, farklı kültürlerden vatandaşlarımızla bir arada, uyum içinde yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal demokrat anlayışın iktidarında bu ahengi daha da artıracağız. Hayatı yeniden kurgulayacaksak, yeni bir sayfa açacaksak geçmiş değil gelecekle ilgili şeyler söylemek lazım. Bu ülkeye demokrasiyi; duruşuyla, vicdanıyla, ahlakıyla getirebilecek tek lider Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Yürüdüğü yolda kendisini yalnız bırakmamak ve sonuna kadar yanında durmak hepimizin asli görevidir. Genel Başkanımızın dostlarına bir çağrısı var: “Ya bana katılın, ya önümden çekilin” diyor. Bütün gücümüz ve irademizle her zaman yanında olacağımıza söz veriyoruz” dedi. Başkan Sandal’ın konuşması katılımcılardan büyük destek aldı.

Etiketler; #bayraklı belediyesi #Serdar Sandal #kemal kılıçdaroğlu #chp
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