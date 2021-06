Başkan Sandal'dan müteahhitlere: Gelin bu yarayı birlikte saralım

Kentsel dönüşüm sürecinde konunun taraflarıyla toplantılar yaparak fikir alışverişinde bulunan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, bu kapsamda depremzedelerin ardından müteahhitlik firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi

Önceki günlerde depremden etkilenen mahallelerdeki apartman ve site yöneticileriyle bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye şirketinde oluşturulacak müteahhit havuzuyla ilgili konunun temsilcileriyle toplantı yaptı. Müteahhitlik firmalarının yetkilileriyle fikir alışverişinde bulunan Başkan Sandal, "Biz Bayraklı Belediyesi olarak ne bankadan, ne müteahhitten yanayız. Biz her zaman vatandaşın tarafındayız" diye kaydetti. Bu zorlu süreci dayanışma içinde atlatmak istediklerini yineleyen Başkan Sandal, "Vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına kavuşmalarıyla ilgili süreci yine dayanışmayla, bir sosyal sorumluluk olarak el birliğiyle atlatmanın çözümünü bulmalıyız. Gelin bu yarayı birlikte saralım" çağrısında bulundu. Belediye şirketi bünyesinde oluşturulacak müteahhit havuzu ile vatandaşa öneri sunacaklarını ifade eden Sandal, "Biz gerek kredilendirme sürecinde gerekse müteahhit havuzundaki firmalarla anlaşma noktasında vatandaşları zorlamıyoruz. 'Bu arkadaşlar bize başvurdu, bu firmalarla çalışabilirsiniz, bu bankadan kredi alabilirsiniz' önerisinde bulunuyoruz. İsteyen her yurttaşımız istediği firma ile anlaşabilir. Amacımız işlerin hızla yürütülmesini ve bir an önce sağlıklı yapıların tamamlanmasını sağlamak" dedi.

BAYRAKLI HEPİMİZİN

Başkan Sandal, "Deprem sürecinde Bayraklı'dan Türkiye'ye eşsiz bir dayanışma örneği sergiledik. Depremin ilk anından vatandaşlarımızın geçici konutlara yerleştirilmelerine kadar tüm ihtiyaçların karşılanmasında inanılmaz bir birlik vardı. Tüm bu işleri hep birlikte yaptık. Hiçbir alanda konuyu siyasallaştırmadık çünkü amacımız vatandaşların sorunlarını acilen çözmekti ve öyle de yaptık. Bayraklı hepimizin. Şimdi de yurttaşlarımızın kalıcı konutlarına kavuşma süreci var. Gelin bu yarayı kimse zarar görmeden, büyük kazançlarla değil bir sosyal sorumluluk olarak el birliğiyle birlikte çözelim. Belediyemizde kurduğumuz şirket ile bu sürecin takipçisi olacağız ve vatandaşlarımıza tüm müşavirlik hizmetlerini ücretsiz vereceğiz. El birliğiyle bu meseleyi çözelim istiyoruz. Biz, deprem yönetmeliği öncesindeki yapıların tamamının süreç içinde yıkılıp, yeniden yapılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. Güçlendirme işine sıcak bakmıyoruz. Çünkü üst yapıyı güçlendirsen zemini kötü olduğu için hiçbir faydası yok. Bir de vatandaşlara evlerini, arsalarını satmamalarıyla ilgili çağrıda bulunuyoruz. Çünkü evleri kentsel dönüşümden sonra çok daha değerli olacak. Dolayısıyla bu konularda eleştiriler alıyoruz. Ama bize bu çok insani gelmiyor. Zaten sıkıntıda olan vatandaşın bu zor durumundan faydalanmaya çalışmak isteyenlere elimizden geldiğince mani olacağız. Bununla ilgili siyasi sorumluluğu da üstümüze alıyoruz" diye konuştu.

VATANDAŞIMIZI BİR AN ÖNCE EVLERİNE KAVUŞTURMAK İSTİYORUZ

Amaçlarının müteahhit firmaların zarar etmesi olmadığını düşük kazançlı projelerde yer alarak bu sürece destek vermelerini sağlamak olduğunu dile getiren Başkan Sandal, "Tarafların zarar etmeden süreci yürütmeleri temel amacımız. Müteahhidi ve vatandaşı da koruyacak doğru bir formülle bu süreci de birlikte atlatabiliriz. Bu havuza önce Bayraklı ve İzmir'deki firmaları sonra eğer gerekirse il dışındaki firmaları da dahil edebiliriz. Tek hedefimiz vatandaşlarımızın sorunlarını hızla çözüp, onları evlerine kavuşturmak" diye kaydetti.

DEPREMZEDELERE DESTEĞE HAZIRIZ

Başkan Sandal'ın konuşmasının ardından söz alan müteahhit firma temsilcileri, depremzedelere desteğe hazır olduklarını ifade ederek, "Biz de vatandaşın yanındayız. Yapılması gereken ne varsa yapmaya hazırız. Sosyal sorumluluk projesi gibi bu oluşumda yer almak isteriz. Ancak piyasa koşullarını da iyi analiz etmeli, detaylarını masaya yatırmalı ve öngörüsü zor olan maliyet ve kâr sürecinde düşük kazançlara iş yaparken bunun altından kalkılamayacak zarara dönüşmesinin de önüne geçmemiz gerekir. Örneğin bugünün maliyetiyle başlanan işteki düşük oranlı kazanç 18 ay sonrasında tamamlanacak bir süreçte zarara dönüşebilir. Bu konuda bulunacak doğru bir formülle, konuya detaylı çalışarak gereken desteği vermek isteriz" diye belirtti.