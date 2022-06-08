2 BİN 500 YILLIK HEYKEL İZMİR'DE
2 BİN 500 YILLIK HEYKEL İZMİR'DE
0
BİR İNEK CİNAYETTEN TUTUKLANDI!
BİR İNEK CİNAYETTEN TUTUKLANDI!
0
SEVGİLİSİNİN ÖNÜNDE TECAVÜZE UĞRADI
SEVGİLİSİNİN ÖNÜNDE TECAVÜZE UĞRADI
0
BU KEZ 6'LI MASA VAR!
BU KEZ 6'LI MASA VAR!
0

Başkan Sandal'dan trafo açıklaması: Bu alana yapılmayacak!

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Adalet Mahallesi’nde yapılmak istenen ve vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine inşaatı durdurulan “Trafo Merkezi” ile ilgili yaşanan sorunu tamamen ortadan kaldırmak için Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TEİAŞ’ın ön mutabakata vardığını söyledi. Trafo alanın, konutlara uzak ve insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde başka bir alanda yapılacağını ifade eden Başkan Sandal “Vatandaşlarımızın hassasiyeti ve insan sağlığı bizim için her şeyden önemli. Trafo, bu alanda yapılmayacak. Buna izin vermeyeceğiz” dedi

Başkan Sandal'dan trafo açıklaması: Bu alana yapılmayacak!
08 Haziran 2022 Çarşamba 13:39

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Adalet Mahallesi sakinlerinin tepkisini çeken ve yaklaşık bir yıldır kent gündemini meşgul eden ‘Trafo Merkezi’ ile ilgili olarak bölgede yaşayan vatandaşlar ve esnafla buluştu. Trafonun, insan sağlığını tehlikeye atan bölgede yapılmasının söz konusu olmadığını ve buna izin vermeyeceklerini belirten Sandal, Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TEİAŞ’ın yeni bir yer konusunda mutabakata vardıklarını ve resmi sürecin hızlandırıldığını müjdeledi. Alınan karar mahalle sakinleri tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı. Başkan Sandal, resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından Temmuz ayında plan tadilatının meclis gündeme getirileceğini ve meclis kararından sonra yer değişikliğinin kesinlik kazanacağını söyledi. Vatandaşlar, bu gelişme sonrası Başkan Sandal’a teşekkür etti.

“MECLİSTE GÜNDEME GELECEK”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Yapılmak istenen trafo merkezinin vatandaşlarımızda bir mağduriyet yaratttığı ve insan sağlığını tehdit ettiği açık. Buraya trafoyu yaptırmayacağımız kesin. Bunu daha önce de dile getirdik ve inşaatın durması için de mücadele ettik. Belediyenin asli sorumluluğu olmamasına rağmen farklı yerler de önerdik ancak süreç bu noktaya geldi. Şimdi Trafo Merkezi için, üzerinde mutabakata varılan yeni bir yer söz konusu. Önümüzdeki mecliste plan değişikliklerimizi resmiyete dökeceğiz ve bu sorunu tamamen ortadan kaldıracağız. Vatandaşlarımız rahat bir nefes alabilir” dedi.

Etiketler; #bayraklı #trafo sorunu #Serdar Sandal #izmir
Önceki Haber
Örnekköy kentsel dönüşümünde 5. etap kuraları çekildi
Sonraki Haber
Bir inek cinayetten tutuklandı!
Örnekköy kentsel dönüşümünde 5. etap kuraları çekildi
Örnekköy kentsel dönüşümünde 5. etap kuraları çekildi
0
Urla'da tepki toplayan olay! Antik kente iş makinesi ile girdiler!
Urla'da tepki toplayan olay! Antik kente iş makinesi ile girdiler!
0
İzmir'deki yanmış ceset davası sil baştan!
İzmir'deki yanmış ceset davası sil baştan!
0
İzmir'de Martı'yı alkollü kullanan sürücünün ehliyetine el konuldu!
İzmir'de Martı'yı alkollü kullanan sürücünün ehliyetine el konuldu!
0
Okul önünde cinsel organını gösteren sapık tutuklandı!
Okul önünde cinsel organını gösteren sapık tutuklandı!
0
İzmir'de gevrek ve boyoza yine zam geliyor!
İzmir'de gevrek ve boyoza yine zam geliyor!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.