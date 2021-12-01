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Başkan Sandal'dan 'Trafo Merkezi' açıklaması

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yaklaşık bir yıldır ilçe gündemini meşgul eden ve Adalet Mahallesi sakinlerinin tepkisini çeken ‘Trafo Merkezi’ konusuyla ilgili gelinen süreç hakkında bilgi verdi

Başkan Sandal'dan 'Trafo Merkezi' açıklaması
01 Aralık 2021 Çarşamba 12:34

Adalet Mahallesi’nde yapılmak istenen ancak gelen tepkiler üzerine inşaatı durdurulan Trafo Merkezi ile ilgili süreç hakkında bilgi veren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Ortak akıl ve insan sağlığı gözetilerek çözebileceğimiz bir sorun, ne yazık ki çözümsüzlüğe itiliyor. İnşaatın başlamasının ardından Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile yaptığımız görüşmeler neticesinde çalışmaları durdurduk ve trafo merkezinin farklı bir yere yapılması önerisini getirdik. Nihayetinde, mevcut yerin 1 kilometre uzağında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait, yerleşim yerlerine uzak bir alan bulduk ve Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla plan tadilatlarını yaptık ve firmaya önerdik. Bu önerimizin, firma tarafından çeşitli gerekçelerle kabul edilmemesi bizi çözümsüzlüğe itiyor. Biz, trafo merkezini Adalet Mahallesi’ne yaptırmama konusunda kararlıyız ve bu duruşumuzdan geri adım atmayacağız” dedi.

“YASAL ÇERÇEVEDE DİRENECEĞİZ”

İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren konunun, çözüme katkı sunması gereken bazı milletvekilleri tarafından siyasi malzeme olarak kullanılmasından da rahatsızlık duyduklarını söyleyen Başkan Sandal “Bu konu siyaset üstü bir konudur ve Bayraklı Belediyesi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir ve getirmeye devam edecektir. Ancak görüyoruz ki; çözüme katkı sunması gereken bazı milletvekilleri, sosyal medya üzerinden halka yalan söylüyorlar ve deprem sürecinde olduğu gibi siyasi söylemlerle halkı yanıltmaya çalışıyorlar. Bu yanlış bir tutum! Biz kamu sağlığı için mücadele ediyoruz, siyaset yapmıyoruz. Ve mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Trafo merkezinin Adalet Mahallesi’ne yapılmaması için yasal çerçevede direneceğiz. İnşaatın, yeniden aynı yerinde devam etmesini kabul edemeyiz. Vatandaşlara süreçle ilgili yanlış bilgiler vermekten vazgeçmeliler” dedi.

Etiketler; #bayraklı #Serdar Sandal #trafo #bayraklı belediyesi
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