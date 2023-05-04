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Başkan Sandal: Değişime hazırız

14 Mayıs’taki genel seçim öncesi mahalle gezilerini hızlandıran Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Değişim ateşi yakıldı ve tüm ülkeyi sarıyor. 15 Mayıs’ta başka bir Türkiye’ye uyanacağız. Yarınları hep birlikte, kardeşçe kuracağız” dedi

Başkan Sandal: Değişime hazırız
04 Mayıs 2023 Perşembe 15:50

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 14 Mayıs seçimlri öncesi mahalle gezilerini hızlandırdı. Çay Mahallesi ve Emek’te esnaf ziyaretlerini sürdüren Başkan Sandal, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Sandal “Değişim ateşi yakıldı ve tüm ülkeyi sarıyor. 15 Mayıs’ta başka bir Türkiye’ye uyanacağız. Yarınları hep birlikte, kardeşçe kuracağız” dedi.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın mahalle turlarına CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri CHP Bayraklı kadın ve gençlik kolları üyeleri de katıldı. İlçenin her mahallesini karış karış gezerek esnaf ve vatandaşın sorunlarını, taleplerini dinleyen Başkan Sandal, genel seçimlerde değişim mesajı verdi. Gençlere seslenen Başkan Sandal “Birlikte başaracağız” dedi.

“ÜRETEN BİR TÜRKİYE YARATACAĞIZ”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Çarşı pazarda yangın var. Hayat pahalılığı ve işsizlik aldı başını gidiyor. İşçimiz, çiftçimiz geçim derdinde. Pazar torbaları dolmuyor, esnaf mutsuz. Önümüzde bu kötü gidişatı durdurmak için önemli bir fırsat var. İnanıyoruz ki bunu birlikte başaracağız ve değişime imza atacağız. Üreten ekonomi sistemini, adaletli gelir dağılımını, liyakat esasıyla hakkı, hukuku bilen kadroları, kardeşliği yeniden inşa edeceğiz. Çünkü bizim gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz var” dedi.

Etiketler; #bayraklı #seçim #Serdar Sandal #izmir
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